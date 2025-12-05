Conheça as curiosidades de quem garimpa e vende antiguidades em Caxias do Sul

Taís e Jonathan estão à frente do antiquário Jonathan Franco. Estabelecimento tem acerco de 70 mil peças. Neimar De Cesero / Agencia RBS

É como viajar no tempo, sem sair do lugar. A visão, o tato — e por que não? — o olfato despertam memórias involuntariamente. Não há como passar por uma prateleira sem lembrar de uma época ou de alguém. Estas são algumas das sensações ao pisar em uma loja de antiguidades. Em Caxias do Sul, há quem dedique a vida garimpando, negociando e dando novo sentido para objetos vistos, por muitos, como ultrapassados.

É o caso de Jonathan Franco. Ele mantém um antiquário com o próprio nome desde 2002, com um acervo de 70 mil peças. São louças, espelhos, bicicletas, brinquedos, máquinas de escrever, facas, relógios, móveis, arte sacra, vinis e tantos outros itens — dos mais simples aos mais rebuscados — dispostos, boa parte, em um pavilhão no bairro Pio X. Os preços variam entre R$ 1 a R$ 25 mil.

Dentre os produtos mais curiosos e que Franco faz questão de mostrar, está uma geladeira de madeira. O móvel era usado antigamente pelos mais abastados para conservar alimentos como a carne, em meio a blocos de gelo e serragem. Outro xodó do vendedor é um gramofone, dispositivo de reprodução de som usado criado no século 19 e muito apreciado por colecionadores.

— As peças que têm aqui são da colonização italiana, colonização alemã. É peça raiz. É peça nossa, que vem de galpão, vem da colônia, como também vem de apartamentos de luxo — enfatiza Franco.

Quem vende e quem compra?

Como não existe um mercado formal de fornecedores de antiguidades, quem trabalha no meio precisa garimpar, o que significa, por exemplo, visitar casas de pessoas falecidas e estender o trabalho fora do horário comercial. No caso de Franco, há visitas agendadas até junho do ano que vem.

— Já aconteceu de garimparmos até de madrugada, porque a pessoa vendeu a casa e a gente tinha um prazo para retirar as coisas de dentro. Às vezes, a gente se desloca para ver uma peça e sai de lá com cem. Varia bastante, é sempre uma surpresa — comenta Franco, acrescentando:

— O garimpo, pra nós, é uma conquista e a venda é uma vitória, porque, querendo ou não, esses são itens supérfluos. Eles não são necessidade pra ninguém — opina.

Os produtos também chegam por meio do bom e velho boca a boca e de anúncios na internet. Há clientes fixos e alguns bem específicos:

— Tem os fiéis que a gente já sabe o que que eles compram. Por exemplo, eu tenho um cliente que compra só coisa do Inter. Se chegar um chaveiro, eu já mando pra ele. É legal, é divertido, às vezes, dormimos pensando se o garimpo que vamos fazer vai ter tal peça que foi encomendada — conta.

A cada dois meses Franco e a esposa e sócia, Taís Dall'Agnol, fazem uma feira de antiguidades. A próxima está marcada para este fim de semana, no pavilhão localizado na Rua Ângelo Chiarello, 3.374, das 9h às 18h. Produtos diferentes das últimas edições não vão faltar, garante o empreendedor:

— Nesta vez, conseguimos 27 caminhonetes cheias de mercadorias novas, somando o total de 340 caixas.

Uma feira que virou loja

Allan e Daniela da Rosa vendem itens colecionáveis e antigos no bairro São José. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Inspirado no conceito de venda de garagem dos norte-americanos, o empreendedor Allan da Rosa investiu na própria Garage Sale, em Caxias do Sul. O negócio começou em 2019, como uma feira e, hoje, se expandiu também para uma loja física no bairro São José.

O acervo começou timidamente, com peças que eram da mãe de Allan e que precisavam de um destino após o falecimento dela. Boa parte dos produtos, inclusive, tem origem similar: são filhos e netos que desejam dar novo sentido a objetos que antes ocupavam a casa de pais e avós e procuram a loja.

— Muita gente acaba descartando no lixo, mas conseguimos chegar até essas pessoas e comprar antes — diz Allan.

E como colocar preço e negociar produtos que carregam memórias e afetos? Allan usa da empatia:

— Nós pedimos que a pessoa precifique, que nos dê uma ideia de valor, em cima do que aquele item vale para ela e, então, negociamos. Temos itens mais comercializados, como as miniaturas e os vinis, que conseguimos tirar uma base no mercado — comenta.

Os colecionadores estão entre os clientes mais assíduos da loja. São pessoas que só compram determinada cor de louça, somente facas ou exclusivamente determinada linha de brinquedos, por exemplo.

— Tem um rapaz que tem uma coleção de mais de 300 navalhas de barbeiro e estamos em negociação com uma peça que beira os cem anos de idade. Uma das coisas mais raras dela nem é a navalha e, sim, a caixinha dela que diz "navalha elétrica". E por que elétrica? Na época, o elétrico remetia a algo preciso, afiado e aí, por isso, usavam como um artifício de marketing para mostrar que era uma coisa boa — conta Allan.

Outro desafio do casal de empreendedores é não misturar a própria paixão por determinado produto com a venda na loja. É preciso ter certo desprendimento, embora nem sempre consigam resistir.

— Esses dias chegou um kit do salão de beleza da Barbie que eu sempre quis ter, mas naquela época não tinha condição. Não foi nem para a prateleira — revela Daniela, brincando.

A próxima feira da Garage Sale está prevista para os dias 13 e 14, na Rua Hugo Luciano Ronca, 2377. Haverá 60 expositores voltados ao multicolecionismo, antiguidades e artesanato. A entrada é gratuita e são esperados visitantes de toda a Serra e também da Região Metropolitana de Porto Alegre.











