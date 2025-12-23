Confira quais foram os nomes mais registrados em Caxias do Sul em 2025

Cecília e Miguel foram os nomes mais populares em Caxias do Sul em 2025. Foram 92 meninas e 86 meninos registrados com os nomes, respectivamente. Ao todo, 5.389 crianças foram registradas nos cartórios de Registro Civil do município desde janeiro.
O levantamento, divulgado nesta terça-feira (23), integra a base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).
Em segundo lugar, para as meninas, Helena teve a preferência das famílias, com 80 registros. Na lista dos meninos, Matteo ocupou a segunda posição, sendo o escolhido para 61 crianças. (Veja a lista completa abaixo)
O levantamento demonstra que a escolha das famílias caxienses é por opções clássicas, de fácil pronúncia e de ampla aceitação nacional. Há também um equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas — como Ísis e Noah, por exemplo.
— Observamos que os nomes escolhidos para os bebês vão muito além do gosto pessoal, eles são um reflexo vivo da cultura, dos valores e das influências que permeiam a sociedade brasileira — destaca o presidente da Arpen-RS, Sidnei Hofer Birmann.
Os 10 nomes mais registrados em Caxias do Sul
- Cecília – 92
- Miguel – 86
- Helena – 80
- Aurora – 75
- Alice – 73
- Maitê – 68
- Matteo – 61
- Ravi – 56
- Davi – 53
- Heitor e Lívia – 51
Os 10 nomes femininos mais registrados em Caxias do Sul
- Cecília – 92
- Helena – 80
- Aurora – 75
- Alice – 73
- Maitê – 68
- Lívia – 51
- Heloísa – 50
- Ísis – 46
- Antonella – 39
- Laura – 38
Os 10 nomes masculinos mais registrados em Caxias do Sul
- Miguel – 86
- Matteo – 61
- Ravi – 56
- Davi – 53
- Heitor – 51
- Arthur – 49
- Bernardo – 47
- Joaquim – 46
- Vicente – 44
- Noah – 42