Confira quais foram os nomes mais registrados em Caxias do Sul em 2025

Ao todo, 5.389 crianças foram registradas nos cartórios de Registro Civil do município desde janeiro. Olena Bloshchynska / stock.adobe.com

Cecília e Miguel foram os nomes mais populares em Caxias do Sul em 2025. Foram 92 meninas e 86 meninos registrados com os nomes, respectivamente. Ao todo, 5.389 crianças foram registradas nos cartórios de Registro Civil do município desde janeiro.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira (23), integra a base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Em segundo lugar, para as meninas, Helena teve a preferência das famílias, com 80 registros. Na lista dos meninos, Matteo ocupou a segunda posição, sendo o escolhido para 61 crianças. (Veja a lista completa abaixo)

O levantamento demonstra que a escolha das famílias caxienses é por opções clássicas, de fácil pronúncia e de ampla aceitação nacional. Há também um equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas — como Ísis e Noah, por exemplo.

— Observamos que os nomes escolhidos para os bebês vão muito além do gosto pessoal, eles são um reflexo vivo da cultura, dos valores e das influências que permeiam a sociedade brasileira — destaca o presidente da Arpen-RS, Sidnei Hofer Birmann.

Os 10 nomes mais registrados em Caxias do Sul

Cecília – 92 Miguel – 86 Helena – 80 Aurora – 75 Alice – 73 Maitê – 68 Matteo – 61 Ravi – 56 Davi – 53 Heitor e Lívia – 51

Os 10 nomes femininos mais registrados em Caxias do Sul

Cecília – 92 Helena – 80 Aurora – 75 Alice – 73 Maitê – 68 Lívia – 51 Heloísa – 50 Ísis – 46 Antonella – 39 Laura – 38

Os 10 nomes masculinos mais registrados em Caxias do Sul