Confira os locais da última edição de 2025 do Troca Solidária neste sábado, em Caxias do Sul 

A última edição de 2025 do programa Troca Solidária será realizada neste sábado (27), em diferentes bairros de Caxias do Sul. A ação, promovida pela Codeca, já beneficiou 2.508 famílias somente em dezembro, com a distribuição de 18,6 toneladas de alimentos, em troca de 74,5 toneladas de resíduos seletivos entregues pela comunidade.

O programa ocorre sempre aos sábados, de forma itinerante, contemplando todas as regiões da cidade. A iniciativa é executada em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS).

A cada quatro quilos de resíduos seletivos, os participantes recebem um quilo de frutas e hortaliças da estação, com limite de até 15 quilos por família. Neste sábado, o mutirão irá percorrer 11 bairros e loteamentos da cidade.

Locais e horários

8h às 9h

Diamantino – Rua Gentil Montemezzo (Centro Comunitário)

– Rua Gentil Montemezzo (Centro Comunitário) Centenário – Rua Hipólito José da Costa, esquina com a Av. Dr. Mário Lopes

10h às 11h

Planalto – Rua Natal Idalino Fadanelli (ao lado da quadra de areia)

– Rua Natal Idalino Fadanelli (ao lado da quadra de areia) São Vicente – Rua Assis Brasil (em frente à UBS)

– Rua Assis Brasil (em frente à UBS) Primeiro de Maio – Rua Giácomo Capeletti (Centro Comunitário)

14h às 15h

Rosário – Avenida dos Girassóis (Centro Comunitário)

– Avenida dos Girassóis (Centro Comunitário) Campos da Serra – Rua Marieli Cardoso de Oliveira (ao lado da UBS)

– Rua Marieli Cardoso de Oliveira (ao lado da UBS) Vitória – Rua Carlos Molon (área verde)

16h às 17h