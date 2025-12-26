Confira os cinco fatos que fizeram a Serra festejar neste ano que está terminando

O ano ficará marcado na história da Serra pela consolidação de um sonho: a chegada da UFRGS a Caxias do Sul. Jeff Botega / Agencia RBS

Passado o Natal e com a aproximação do Ano-Novo, o Pioneiro publica de hoje até a edição de de 30 de dezembro uma retrospectiva com 25 acontecimentos que marcaram o ano que está chegando ao fim. Serão cinco fatos em cada edição, somando na virada as 25 importantes histórias de 2025.

Além disso, na edição conjunta da virada, dias 31/12 e 1º/1, confira seis fatos que queremos ver em 2026.

Veja os cinco fatos que fizeram a Serra festejar neste ano que está terminando:

UFRGS na Serra

O ano ficará marcado na história da Serra gaúcha pela consolidação de um sonho: a chegada oficial da UFRGS a Caxias do Sul. Em outubro, o Conselho Universitário aprovou a criação de um campus na Serra. A conquista, viabilizada pelo PAC, representa um salto na educação pública federal, conectando a excelência acadêmica ao potencial industrial e vitivinícola da região.

Na foto abaixo, estudantes com cartazes em apoio à aprovação da UFRGS na Serra durante a reunião do Conselho Universitário, dia 31 de outubro.

A previsão de início das atividades é para março de 2026, com implantação dos cursos gradativamente. Por enquanto, foram anunciados Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados, Pedagogia, Artes Cênicas e Psicologia.

O sesquicentenário

A Serra também celebrou com fervor os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A Serra também celebrou com fervor os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, em homenagem a uma história que começou em 1875 com a chegada das primeiras famílias vindas do país europeu em Nova Milano, interior de Farroupilha. As homenagens destacaram um legado de fé, trabalho árduo e união familiar que moldou a economia e a cultura regional, evidenciado pelo dialeto talian e pela vitivinicultura, entre outros fatores.

Como marcos físicos desse sesquicentenário, novos monumentos foram erguidos: em Caxias do Sul, uma obra com 150 tubos de aço simboliza o infinito (foto); em Garibaldi e Bento Gonçalves, esculturas em basalto homenageiam a coragem dos pioneiros. As celebrações incluíram missas em italiano, murais temáticos e festivais, reafirmando o orgulho de uma identidade que une o sacrifício do passado à prosperidade do futuro.

Novo aeroporto

Uma espera que também chegou ao fim em 2025 veio com um avanço decisivo sobre o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, a ser construído no distrito de Vila Oliva, em Caxias. Em maio, o projeto foi oficialmente incluído no PAC do governo federal, garantindo os primeiros R$ 200 milhões. O ápice ocorreu em dezembro, quando o prefeito Adiló Didomenico e o ministro Silvio Costa Filho confirmaram a publicação do edital para a primeira etapa das obras.

Em maio, o projeto foi oficialmente incluído no PAC do governo federal, garantindo os primeiros R$ 200 milhões. Seplan / Divulgação

Os primeiros R$ 15 milhões já foram até liberados. Com abertura de propostas marcada para fevereiro de 2026, o complexo em Caxias do Sul terá pista de 1.930 metros e capacidade para grandes aeronaves. Mais que um terminal, Vila Oliva surge como o novo hub logístico e turístico, conectando a produção regional e o fluxo turístico das Hortênsias ao restante do país. Na imagem, o projeto do terminal.

Revitalização

A experiência urbana foi elevada na Avenida Júlio de Castilhos, que ganhou um túnel de LED. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O centro de Caxias do Sul viveu uma transformação histórica, resgatando o orgulho do coração da cidade. A Praça Dante Alighieri consolidou-se como o grande palco do ano, atraindo milhares de famílias com a decoração renovada e até uma roda-gigante, que ofereceu um novo ângulo do patrimônio histórico local. A experiência urbana foi elevada na Avenida Júlio de Castilhos, que ganhou um túnel de LED, integrando tecnologia e lazer ao comércio central. Paralelamente, a Estação Férrea teve parte da revitalização concluída, devolvendo à comunidade um espaço mais vibrante para a cultura.

Juntas, essas intervenções marcaram 2025 como o ano em que a área central voltou a ser um ponto de encontro e fomento turístico da Serra.

Natal Luz no Guinness

E o Natal Luz, de Gramado, cravou seu nome na história mundial ao entrar para o Guinness Book como o evento natalino mais longo do planeta. Com uma programação que se estende por quase 90 dias, o título oficializou o que o público já sentia: a força incomparável deste motor do turismo na Serra.

Para dar vida aos espetáculos, são 2,5 mil profissionais diretos para garantir o brilho de atrações como o Nativitaten e o Grande Desfile. Cleiton Thiele / Serra Press

A 40ª edição impressionou pelos números: para este ano são esperados 2,8 milhões de visitantes passaram, consolidando o evento como pilar econômico da região, já que impulsiona também as atrações em outros municípios vizinhos, como Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis, entre outros.

