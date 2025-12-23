Confira a programação das missas de Natal e Ano-Novo nas paróquias da Diocese de Caxias do Sul

Conclusão do Jubileu 2025 ocorre no próximo domingo (28), na Catedral Diocesana. Felipe Padilha / Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

A Diocese de Caxias do Sul divulgou a programação das missas de Natal e Ano-Novo nas paróquias da região. O levantamento reúne os horários das celebrações da véspera e do dia de Natal, em 24 e 25 de dezembro, além das missas de Ação de Graças pelo ano de 2025 e da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, celebrada em 1º de janeiro de 2026, data que também marca o Dia Mundial da Paz.

Outro momento de destaque neste período é o encerramento do Ano Santo, o Jubileu dos 2.025 anos do nascimento de Jesus Cristo. A celebração de conclusão ocorre no próximo domingo (28), em todas as dioceses do mundo. Em Caxias do Sul, a missa será realizada às 19h, na Catedral Diocesana Santa Teresa D’Ávila, presidida pelo bispo dom José Gislon. Os fiéis poderão doar alimentos não perecíveis, que serão destinados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A programação especial inclui ainda a bênção de Natal do bispo às famílias. O momento de oração será transmitido às 12h do dia 25, pelas redes sociais da Diocese.

Também pelas redes sociais, a Diocese irá transmitir as missas diretamente da Catedral Diocesana. A celebração da véspera de Natal nesta quarta-feira (24) será às 19h, assim como a missa do dia de Natal, na quinta-feira (25), também às 19h.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Região Pastoral de Caxias do Sul

Paróquia Santa Teresa D’Ávila – Catedral Diocesana

Quarta (24), às 19h - Missa da Noite de Natal, presidida por dom José Gislon

Quinta (25), às 9h, 11h e 19h - Missas do Natal do Senhor

Domingo (28), às 19h - Missa de encerramento do Jubileu 2025, de toda a Igreja

Quarta (31), às 19h - Missa de Ação de Graças

Quinta (1°), às 11h e 19h - Missas da Solenidade da Mãe de Deus

Paróquia São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietà

Quarta (24), às 19h - Missa da noite de Natal

Quinta (25), às 10h e 18h30min - Missas do Natal do Senhor

Quarta (31), às 18h30min - Missa de Ação de Graças e “Te Deum”

Quinta (1°), às 11h e 19h - Missas da Solenidade da Mãe de Deus

Paróquia São Leonardo Murialdo

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal

Quinta (25), às 18h – Missa do Natal do Senhor

Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Quarta (24), às 18h15min – Missa da noite de Natal, na comunidade São Pedro (Petrópolis)

Quarta (24), às 18h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h, 10h e 18h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 17h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Santo Sepulcro

Quarta (31), às 18h15min – Missa de Ação de Graças, na comunidade São Pedro (Petrópolis)

Quarta (31), às 18h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h, 10h e 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 17h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Santo Sepulcro

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro Cruzeiro

Quarta (24), às 17h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Vigílio

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Divino Espírito Santo (Vila Leon)

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz e na comunidade Divino Espírito Santo (Vila Leon)

Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Luís – Séxta Légua

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Santa Lúcia do Piaí

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio – Ana Rech

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Cristóvão

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na comunidade Divino Espírito Santo (Vila Seca)

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 9h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Sagrada Família

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Perpétuo Socorro

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade Mãe dos Homens

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (24), às 20h – Missa da Noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (bairro Diamantino)

Quinta (25), às 10h e 18h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Universitário)

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Santos Apóstolos

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, no Carmelo do Menino Jesus e nas comunidades Cristo Redentor e Santo Antônio

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, nas comunidades São Jorge, Jesus Bom Pastor e São Romédio

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, no Carmelo do Menino Jesus

Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na Fazenda Patna

Quinta (25), às 18h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Cristo Redentor

Quinta (25), às 19h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Romédio

Quarta (31), às 7h e 18h – Missa de Ação de Graças, no Carmelo do Menino Jesus

Quarta (31), às 12h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Cristo Redentor

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Carmelo do Menino Jesus

Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade Cristo Redentor

Paróquia Cristo Operário

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, nas comunidades Santos Anjos e Nossa Senhora de Fátima

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, nas comunidades Cristo Operário, São Vitor e Corona

Quinta (25), às 9h30min – Missa do Natal do Senhor, nas comunidades Santos Anjos e Nossa Senhora Aparecida

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Santos Anjos

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na comunidade Cristo Operário

Quinta (1º), às 9h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade Santos Anjos

Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Bairro Cidade Nova

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Paróquia Menino Deus – Serrano

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Menino Deus

Quarta (24), às 19h15min – Missa da noite de Natal, na comunidade São Leonardo Murialdo

Quarta (24), às 20h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Santo Antônio

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Menino Deus

Quarta (31), às 19h30min – Celebração em Ação de Graças pelo ano, na comunidade Menino Deus

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Santa Catarina

Quarta (24), às 18h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na comunidade Santa Lúcia

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, nas comunidades Nossa Senhora das Dores e Santo Antônio (7ª Légua)

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Francisco de Assis, no Vila Maestra, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, e na comunidade Nossa Senhora do Pedancino

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia (Santa Fé)

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia (Santa Fé)

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Nossa Senhora do Pedancino

Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia (Santa Fé)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Santo Antônio - Cinquentenário

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Medianeira

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Miguel

Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Paróquia São Ciro

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 19h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São José - Bairro São José

Quarta (24), às 16h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Pedro (Garbin)

Quarta (24), às 17h – Missa da noite de Natal, na comunidade Santa Rita de Cássia (Universitário)

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Pioneiro)

Quarta (24), às 18h30min – Ofício de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Santa Bárbara (Pioneiro)

Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 19h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São José – Desvio Rizzo

Quarta (24), às 18h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora da Conceição

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade Nossa Senhora da Conceição (Linha Feijó)

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Pio X

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal

Quinta (25), às 8h, 9h30min, 11h e 18h – Missa do Natal do Senhor

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças

Quinta (1º), às 8h, 9h30min, 11h e 18h – Missa da Solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus

Região Pastoral de Bento Gonçalves

Paróquia e Santuário Santo Antônio

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, nas comunidades Santa Maria Goretti e Santa Lúcia (Progresso)

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade Santa Catarina (Licorsul)

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, no Santuário Santo Antônio

Quinta (25), às 7h, 8h30min, 10h e 18h – Missa do Natal do Senhor, no Santuário Santo Antônio

Quinta (25), às 19h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Cristóvão (Vila Nova I)

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, no Santuário Santo Antônio

Quinta (1º), às 7h, 8h30min, 10h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Santuário Santo Antônio

Paróquia Cristo Rei

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz e na comunidade Santa Helena

Quinta (25), às 8h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Santo Antão

Quinta (25), às 9h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Bento

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Roque

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Faria Lemos

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia – Pinto Bandeira

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, no Santuário

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, no Santuário

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, no Santuário

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Santuário

Paróquia Santa Teresa - Santa Tereza

Quarta (24), às 20h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Cristóvão

Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Santa Bárbara - São Valentim do Sul

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Região Pastoral de Flores da Cunha

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Flores da Cunha

Quarta (24), às 20h – Missa do Galo, em frente à Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h e 18h – Missa da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Antônio Prado

Quarta (24), às 21h – Missa do Galo, em frente à Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h e 19h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz, com o canto do “Te Deum”

Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus

Paróquia Santo Antônio - Nova Pádua

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 10h30min – Missa de Ação de Graças, na comunidade Santo Antônio (Travessão Accioli)

Quarta (31), às 10h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Marcos – Otávio Rocha

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Bartolomeu (Linha 60)

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Nossa Senhora de Caravaggio (Travessão Carvalho)

Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Marcos – São Marcos

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 7h, 9h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Região Pastoral de Farroupilha

Paróquia São Marcos de Farroupilha

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Praça da Igreja Matriz, com as comunidades da Paróquia

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Jesus Bom Pastor e São João Batista

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Monte Pascoal)

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Santuário de Caravaggio

Quarta (24), às 9h e 10h30min – Missa da 4ª Semana do Advento, no Santuário

Quarta (24), às 15h, 16h, 17h e 19h – Missa da Vigília de Natal, no Santuário

Quinta (25), às 6h30min, 8h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h – Missa do Natal do Senhor, no Santuário

Quarta (31), às 9h, 10h30min, 15h, 16h e 17h – Missa de Ação de Graças, no Santuário

Quinta (1º), às 6h30min, 8h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Santuário

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Farroupilha

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade São José

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompeia

Quinta (25), às 10h e 10h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Região Pastoral de Garibaldi

Paróquia São Pedro – Garibaldi

Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade São José (Borghetto)

Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São José (Borghetto)

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Arcoverde – Carlos Barbosa

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Carlos Barbosa

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja

Quinta (1º), às 10h30min - Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade São Silvestre (Linha 12)

Paróquia São João Batista - Daltro Filho

Quarta (24), às 16h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Roque, na Gruta

Quarta (24), às 18h - Missa da noite de Natal, na comunidade São Cristóvão

Quarta (24), às 20h - Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, no Convento São Boaventura e na comunidade Santo Antônio

Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Convento São Boaventura e na comunidade Cristo Rei

Vicariato de Nova Prata

Paróquia Santo Antônio do Maragata – Nova Prata

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida (Santuário)

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 8h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 8h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Jorge - São Jorge

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora das Dores - André da Rocha

Quarta (24), às 20h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 20h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Protásio Alves

Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Praça da Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Praça da Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Região Pastoral de São Francisco de Paula

Paróquia São José - Cambará do Sul

Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz

Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz

Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz

Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz

Paróquia São Sebastião - Jaquirana