Confira a programação das missas de Natal e Ano-Novo nas paróquias da Diocese de Caxias do Sul

A Diocese de Caxias do Sul divulgou a programação das missas de Natal e Ano-Novo nas paróquias da região. O levantamento reúne os horários das celebrações da véspera e do dia de Natal, em 24 e 25 de dezembro, além das missas de Ação de Graças pelo ano de 2025 e da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, celebrada em 1º de janeiro de 2026, data que também marca o Dia Mundial da Paz.
Outro momento de destaque neste período é o encerramento do Ano Santo, o Jubileu dos 2.025 anos do nascimento de Jesus Cristo. A celebração de conclusão ocorre no próximo domingo (28), em todas as dioceses do mundo. Em Caxias do Sul, a missa será realizada às 19h, na Catedral Diocesana Santa Teresa D’Ávila, presidida pelo bispo dom José Gislon. Os fiéis poderão doar alimentos não perecíveis, que serão destinados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
A programação especial inclui ainda a bênção de Natal do bispo às famílias. O momento de oração será transmitido às 12h do dia 25, pelas redes sociais da Diocese.
Também pelas redes sociais, a Diocese irá transmitir as missas diretamente da Catedral Diocesana. A celebração da véspera de Natal nesta quarta-feira (24) será às 19h, assim como a missa do dia de Natal, na quinta-feira (25), também às 19h.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Região Pastoral de Caxias do Sul
Paróquia Santa Teresa D’Ávila – Catedral Diocesana
- Quarta (24), às 19h - Missa da Noite de Natal, presidida por dom José Gislon
- Quinta (25), às 9h, 11h e 19h - Missas do Natal do Senhor
- Domingo (28), às 19h - Missa de encerramento do Jubileu 2025, de toda a Igreja
- Quarta (31), às 19h - Missa de Ação de Graças
- Quinta (1°), às 11h e 19h - Missas da Solenidade da Mãe de Deus
Paróquia São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietà
- Quarta (24), às 19h - Missa da noite de Natal
- Quinta (25), às 10h e 18h30min - Missas do Natal do Senhor
- Quarta (31), às 18h30min - Missa de Ação de Graças e “Te Deum”
- Quinta (1°), às 11h e 19h - Missas da Solenidade da Mãe de Deus
Paróquia São Leonardo Murialdo
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal
- Quinta (25), às 18h – Missa do Natal do Senhor
- Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
- Quarta (24), às 18h15min – Missa da noite de Natal, na comunidade São Pedro (Petrópolis)
- Quarta (24), às 18h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h, 10h e 18h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 17h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Santo Sepulcro
- Quarta (31), às 18h15min – Missa de Ação de Graças, na comunidade São Pedro (Petrópolis)
- Quarta (31), às 18h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h, 10h e 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 17h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Santo Sepulcro
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro Cruzeiro
- Quarta (24), às 17h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Vigílio
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Divino Espírito Santo (Vila Leon)
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz e na comunidade Divino Espírito Santo (Vila Leon)
- Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Luís – Séxta Légua
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Santa Lúcia do Piaí
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio – Ana Rech
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Cristóvão
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na comunidade Divino Espírito Santo (Vila Seca)
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 9h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Sagrada Família
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Perpétuo Socorro
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade Mãe dos Homens
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (24), às 20h – Missa da Noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (bairro Diamantino)
- Quinta (25), às 10h e 18h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Universitário)
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Santos Apóstolos
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, no Carmelo do Menino Jesus e nas comunidades Cristo Redentor e Santo Antônio
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, nas comunidades São Jorge, Jesus Bom Pastor e São Romédio
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, no Carmelo do Menino Jesus
- Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na Fazenda Patna
- Quinta (25), às 18h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Cristo Redentor
- Quinta (25), às 19h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Romédio
- Quarta (31), às 7h e 18h – Missa de Ação de Graças, no Carmelo do Menino Jesus
- Quarta (31), às 12h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Cristo Redentor
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Carmelo do Menino Jesus
- Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade Cristo Redentor
Paróquia Cristo Operário
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, nas comunidades Santos Anjos e Nossa Senhora de Fátima
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, nas comunidades Cristo Operário, São Vitor e Corona
- Quinta (25), às 9h30min – Missa do Natal do Senhor, nas comunidades Santos Anjos e Nossa Senhora Aparecida
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Santos Anjos
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na comunidade Cristo Operário
- Quinta (1º), às 9h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade Santos Anjos
Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Bairro Cidade Nova
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
Paróquia Menino Deus – Serrano
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Menino Deus
- Quarta (24), às 19h15min – Missa da noite de Natal, na comunidade São Leonardo Murialdo
- Quarta (24), às 20h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Santo Antônio
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Menino Deus
- Quarta (31), às 19h30min – Celebração em Ação de Graças pelo ano, na comunidade Menino Deus
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Santa Catarina
- Quarta (24), às 18h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na comunidade Santa Lúcia
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Santa Rita de Cássia
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, nas comunidades Nossa Senhora das Dores e Santo Antônio (7ª Légua)
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Francisco de Assis, no Vila Maestra, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, e na comunidade Nossa Senhora do Pedancino
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia (Santa Fé)
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia (Santa Fé)
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Nossa Senhora do Pedancino
- Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia (Santa Fé)
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Santo Antônio - Cinquentenário
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Medianeira
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Miguel
- Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
Paróquia São Ciro
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 19h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São José - Bairro São José
- Quarta (24), às 16h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Pedro (Garbin)
- Quarta (24), às 17h – Missa da noite de Natal, na comunidade Santa Rita de Cássia (Universitário)
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Pioneiro)
- Quarta (24), às 18h30min – Ofício de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Santa Bárbara (Pioneiro)
- Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 19h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São José – Desvio Rizzo
- Quarta (24), às 18h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora da Conceição
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade Nossa Senhora da Conceição (Linha Feijó)
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Pio X
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal
- Quinta (25), às 8h, 9h30min, 11h e 18h – Missa do Natal do Senhor
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças
- Quinta (1º), às 8h, 9h30min, 11h e 18h – Missa da Solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus
Região Pastoral de Bento Gonçalves
Paróquia e Santuário Santo Antônio
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, nas comunidades Santa Maria Goretti e Santa Lúcia (Progresso)
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na comunidade Santa Catarina (Licorsul)
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, no Santuário Santo Antônio
- Quinta (25), às 7h, 8h30min, 10h e 18h – Missa do Natal do Senhor, no Santuário Santo Antônio
- Quinta (25), às 19h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Cristóvão (Vila Nova I)
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, no Santuário Santo Antônio
- Quinta (1º), às 7h, 8h30min, 10h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Santuário Santo Antônio
Paróquia Cristo Rei
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz e na comunidade Santa Helena
- Quinta (25), às 8h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade Santo Antão
- Quinta (25), às 9h30min – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Bento
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Roque
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Faria Lemos
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia – Pinto Bandeira
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, no Santuário
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, no Santuário
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, no Santuário
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Santuário
Paróquia Santa Teresa - Santa Tereza
- Quarta (24), às 20h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São Cristóvão
- Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Santa Bárbara - São Valentim do Sul
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
Região Pastoral de Flores da Cunha
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Flores da Cunha
- Quarta (24), às 20h – Missa do Galo, em frente à Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h e 18h – Missa da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Antônio Prado
- Quarta (24), às 21h – Missa do Galo, em frente à Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h e 19h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz, com o canto do “Te Deum”
- Quinta (1º), às 19h – Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
Paróquia Santo Antônio - Nova Pádua
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 10h30min – Missa de Ação de Graças, na comunidade Santo Antônio (Travessão Accioli)
- Quarta (31), às 10h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Marcos – Otávio Rocha
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Bartolomeu (Linha 60)
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na comunidade Nossa Senhora de Caravaggio (Travessão Carvalho)
- Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Marcos – São Marcos
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 7h, 9h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Região Pastoral de Farroupilha
Paróquia São Marcos de Farroupilha
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Praça da Igreja Matriz, com as comunidades da Paróquia
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Jesus Bom Pastor e São João Batista
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida (Monte Pascoal)
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
Santuário de Caravaggio
- Quarta (24), às 9h e 10h30min – Missa da 4ª Semana do Advento, no Santuário
- Quarta (24), às 15h, 16h, 17h e 19h – Missa da Vigília de Natal, no Santuário
- Quinta (25), às 6h30min, 8h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h – Missa do Natal do Senhor, no Santuário
- Quarta (31), às 9h, 10h30min, 15h, 16h e 17h – Missa de Ação de Graças, no Santuário
- Quinta (1º), às 6h30min, 8h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Santuário
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Farroupilha
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade São José
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompeia
- Quinta (25), às 10h e 10h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 18h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Região Pastoral de Garibaldi
Paróquia São Pedro – Garibaldi
- Quarta (24), às 18h – Missa da noite de Natal, na comunidade São José (Borghetto)
- Quarta (24), às 19h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 10h – Missa do Natal do Senhor, na comunidade São José (Borghetto)
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h30min – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Arcoverde – Carlos Barbosa
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Carlos Barbosa
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 18h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja
- Quinta (1º), às 10h30min - Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na comunidade São Silvestre (Linha 12)
Paróquia São João Batista - Daltro Filho
- Quarta (24), às 16h – Missa da noite de Natal, na comunidade São Roque, na Gruta
- Quarta (24), às 18h - Missa da noite de Natal, na comunidade São Cristóvão
- Quarta (24), às 20h - Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, no Convento São Boaventura e na comunidade Santo Antônio
- Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, no Convento São Boaventura e na comunidade Cristo Rei
Vicariato de Nova Prata
Paróquia Santo Antônio do Maragata – Nova Prata
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
Paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida (Santuário)
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 8h e 18h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 8h e 18h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Jorge - São Jorge
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora das Dores - André da Rocha
- Quarta (24), às 20h30min – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 20h30min – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Protásio Alves
- Quarta (24), às 19h – Missa da noite de Natal, na Praça da Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 19h – Missa de Ação de Graças, na Praça da Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Região Pastoral de São Francisco de Paula
Paróquia São José - Cambará do Sul
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 9h – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz
- Quarta (31), às 20h – Missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz
- Quinta (1º), às 9h – Missa da Solenidade da Mãe de Deus, na Igreja Matriz
Paróquia São Sebastião - Jaquirana
- Quarta (24), às 20h – Missa da noite de Natal, na Igreja Matriz
- Quinta (25), às 19h30min – Missa do Natal do Senhor, na Igreja Matriz