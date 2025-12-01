Comunidades de bairros de Caxias que receberão escolas da PPP da Educação Infantil comemoram novas vagas para aliviar demanda

Projeto de uma instalação de escolinha por meio da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil. Reprodução / Prefeitura de Caxias do Sul

As comunidades dos bairros Esplanada, Santa Fé, Cidade Nova, Desvio Rizzo, Diamantino, Interlagos, Jardim Eldorado, Nossa Senhora de Fátima e São Victor-Cohab serão as 11 primeiras a receber escolas de Educação Infantil por meio de parceria público-privada (PPP) em Caxias do Sul. Esplanada e Santa Fé devem receber duas unidades cada.

— A gente tem uma demanda muito grande aqui no bairro e arredores. Muitos moradores novos, muitas famílias que vêm de fora e não temos vagas suficientes para atender às demandas dessas famílias — diz a presidente da Associação dos Moradores do bairro Desvio Rizzo, Maria Elena Menzen.

O projeto prevê terminar a histórica fila da Educação Infantil, além de reduzir os custos do município com o aluguel de prédios para funcionamento de escolas infantis e a compra de vagas. O contrato foi assinado na noite de sexta-feira (28), no salão da comunidade de Nossa Senhora da Saúde, entre o município e o Consórcio Jope ISB. O contrato da concessão é de 25 anos.

O acordo prevê um total de 31 unidades, a partir de um investimento de R$ 570 milhões. Do montante, R$ 300 milhões devem ser utilizados nos três primeiros anos para construção das escolas. No total, serão abertas mais de 7 mil vagas com as estruturas.

A previsão, conforme o secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, é de que as 11 escolas sejam construídas e concluídas ao longo de 2026. A expectativa é de início efetivo das obras por volta de março.

— É claro que a gente recebe com grande entusiasmo de que vai suprir a necessidade do pessoal da nossa comunidade. Nesse primeiro momento, a gente está muito feliz. O nosso objetivo vai continuar sempre sendo a escola no Belo Horizonte — afirma o presidente da Amob Santa Fé, Jaime Silva.

Opiniões de lideranças comunitárias

"Fiquei muito feliz com a destinação de uma Escola Infantil para o nosso bairro. Essa conquista representa um grande avanço para nossas crianças, para as famílias, para toda a comunidade. A gente só tem que agradecer o olhar do nosso prefeito e do nosso vice com o nosso bairro e com o compromisso com as famílias, as crianças e a educação. A gente tem uma demanda muito grande aqui no bairro e arredores. Muitos moradores novos, muitas famílias que vêm de fora e não temos vagas suficientes para atender às demandas dessas famílias, que muitas vezes até conseguem as vagas, mas fica longe de suas casas".

Maria Elena Menzen, presidente da Amob Desvio Rizzo

"Vai ser construído no Santo Antônio, que é um bairro dentro da Grande Santa Fé. Até porque o déficit de vagas para Educação Infantil, aqui na nossa região da Rota do Sol, nós temos entre 300 e 400 crianças na fila de espera para ter uma vaga. Então, a gente recebe com grande entusiasmo de que vai suprir a necessidade do pessoal da nossa comunidade. Neste primeiro momento, a gente está muito feliz.

O nosso objetivo vai continuar sempre sendo a escola no Belo Horizonte, que já foi feito até a sondagem do terreno, que era pra ser uma escola para 300 alunos. Continuaremos também com essa luta, porque saindo do Portal da Maestra até Santo Antônio é uma distância grande. Mas vai ter vaga. Só essas duas não vão suportar todas as vagas que precisamos. Atualmente, nós temos 300 crianças esperando. Daqui a dois anos, vai aumentar".

Jaime Silva, presidente da Amob Santa Fé, bairro que receberá duas escolas de Educação Infantil

"É uma coisa boa para a região. Eu sempre digo: o Esplanada antigo é o corredor para tudo. Nós somos o miolo do bairro. Creio que há muita fila de espera, porque a região cresceu muito. As pessoas estão chegando com a mochilinha nas costas".

Rosalina Lima, presidente da Amob Esplanada

Locais das primeiras 11 escolas