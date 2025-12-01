Geral

Educação Básica
Notícia

Comunidades de bairros de Caxias que receberão escolas da PPP da Educação Infantil comemoram novas vagas para aliviar demanda

A expectativa é de início efetivo das obras por volta de março

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS