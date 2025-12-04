Geral

Ensino
Notícia

Complexo educacional do Sesi será inaugurado nesta quinta em Bento e atenderá 1,3 mil estudantes

Unidade terá oferta de Ensino Médio em tempo integral, contraturno tecnológico e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS