Complexo educacional do Sesi será inaugurado nesta quinta em Bento e atenderá 1,3 mil estudantes

Será inaugurado, nesta quinta-feira (4), às 17h, em Bento Gonçalves, o novo complexo educacional do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). A unidade atenderá na Rua 7 de setembro, no bairro Planalto, com capacidade para mais de 1,3 mil estudantes.
O complexo reúne a Escola Sesi de Ensino Médio Francisco Renan Oronoz Proença, o Polo de Apoio Presencial Bento Gonçalves – EJA Sesi e o contraturno tecnológico, em uma área de 5,7 mil metros quadrados.
No Ensino Médio, a proposta pedagógica conecta ciência, inovação e mundo do trabalho. A abordagem Steam une ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Já no Ensino Médio da EJA, há três opções de itinerário formativo: pesquisa e tecnologia, saúde e bem-estar e técnico profissional – Senai. No contraturno tecnológico há oferta de oficinas que contemplam robótica, programação e cultura maker.
A estrutura oferece laboratórios, ambiente FabLearn (voltado à experimentação, o pensamento crítico e a criatividade, usando tecnologias de fabricação digital), biblioteca, salas ambiente por área de conhecimento e ginásio. A intenção é criar condições para experiências práticas, projetos interdisciplinares e atividades esportivas e culturais.