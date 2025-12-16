Geral

Na Linha Julieta 
Combate a incêndio em empresa de Farroupilha deve se estender por dias, estima capitão do Corpo de Bombeiros  

Conforme corporação retira resíduos, novos focos são encontrados e combatidos. Ação se encaminha para 48 horas de atuação, com guarnições de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha 

Pioneiro

