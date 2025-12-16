Combate a incêndio em empresa de Farroupilha deve se estender por dias, estima capitão do Corpo de Bombeiros  

Cerca de 160 mil litros d'água já foram utilizados no combate ao fogo. Ulisses Castro / Agencia RBS

O combate ao incêndio que atingiu uma empresa de gerenciamento e tratamento de resíduos industriais, nas margens da RS-122, em Farroupilha, deve se estender por dias. A previsão é do 1º sargento Geomir Alan da Cas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha.

Conforme ele, passadas mais de 24 horas desde que as chamas atingiram a estrutura da empresa, aproximadamente 160 mil litros d'água foram utilizados. Atuam no local guarnições de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, com três caminhões.

— Por vezes é combate, por vezes é rescaldo. Tem muito rejeito ainda, muito material que quando é retirado, tem fogo por baixo. Tem momentos que estamos fazendo a retirada do material e inicia-se um incêndio. Então, precisamos controlar o fogo e depois retomar a retirada do material — detalha o comandante.

O incêndio atingiu a empresa Renova Service, no km 62 da rodovia, próximo à Linha Julieta, na manhã de segunda-feira (15). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros de Farroupilha trabalham de forma ininterrupta para conter o fogo, que chegou a se intensificar durante a madrugada.

Conforme o sargento, as ações não têm estimativa de quando serão encerradas. A expectativa é que a guarnição de Farroupilha permaneça no local por, ao menos, dois dias.

Relembre o caso