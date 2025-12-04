Com túnel de LED concluído, Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias, terá bloqueios ampliados de sexta a domingo 

Túnel está instalado entre as ruas Dr. Montaury e Feijó Junior. Fokkus Videojornalismo / Divulgação

A partir desta sexta-feira(5) a Avenida Júlio de Castilhos, no centro de Caxias do Sul, terá trânsito bloqueado durante a noite em toda a extensão onde o túnel de led está instalado. A exceção é a quadra entre as ruas Garibaldi e Marechal Floriano, em frente ao Hospital Pompéia, onde o trânsito de veículos seguirá liberado.

A decisão da prefeitura ocorre após a conclusão da estrutura nas quadras do bairro São Pelegrino. A alteração do trânsito já era estudada diante do sucesso da principal atração do Brilha Caxias.

A alteração do trânsito, que permite a livre circulação dos pedestres seguirá em todos os finais de semana de dezembro, ocorre sempre das 19h às 23h. As ruas transversais, entre a Dr. Montaury e a Feijó Jr. permanecem liberadas para os veículos.