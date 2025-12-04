Geral

Brilha Caxias
Notícia

Com túnel de LED concluído, Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias, terá bloqueios ampliados de sexta a domingo 

Pedestres poderão circular livremente nas quadras entre as Ruas Dr. Montaury e Feijó Jr; Das 19h às 23h, trânsito estará liberado somente em frente ao Hospital Pompéia

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS