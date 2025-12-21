Com retomada da internacionalização, Torres se prepara para receber cerca de 550 mil turistas argentinos e uruguaios

Vista da Praia da Guarita, em Torres. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No litoral norte gaúcho, circular por Torres é uma oportunidade para perceber o otimismo com a temporada de verão 2025/2026. Tanto que, segundo o secretário municipal de Turismo, Gabriel de Mello, a projeção é de que 550 mil visitantes vindos da Argentina e do Uruguai passem pela cidade entre dezembro de 2025 e maio de 2026.

E para receber melhor os visitantes que vêm de fora, ainda em novembro foi realizado o workshop “Viva o Verão Gaúcho”, desenvolvido junto ao governo do Estado para alinhar a comunicação, o posicionamento e o atendimento aos turistas. Mello diz que o ano foi tratado como o de retomada da internacionalização de Torres como um destino turístico. A cidade participou de eventos como Feria Internacional de Turismo (FIT), em Córdoba, na Argentina.

— A cidade está preparada, não só para os dólares, mas para atender bem, para ter esse suporte. E o que observamos é que eles vão esticar até maio a temporada do argentino, passando pela semana larga do Uruguai (que se refere a semana do turismo), que é a Páscoa — aponta o secretário.

E os empresários, principalmente do ramo da gastronomia, estão otimistas com essa previsão, como é o caso de Rose Mesquita, proprietária do Cantinho do Pescador, na Orla Gastronômica do Rio Mampituba. Na última temporada, os turistas argentinos representaram cerca de 50% do faturamento do restaurante, número que, conforme ela, deve subir para 60%.

— Estou com 72 funcionários, é muita gente, e o importante é eles entenderem, saber como se comunicar, não precisa falar o espanhol fluentemente, mas sabendo se comunicar está ótimo. Já fizemos mais cardápios em espanhol, porque tínhamos poucos — diz Rose.

Em um dia de grande movimentação, o empreendimento chega a receber até mil clientes, isso, justificado por Rose, pelo horário de atendimento, que é das 11h à meia-noite. Além dos argentinos, clientes da Serra, de Porto Alegre e até de São Paulo são esperados no verão.

Márcia Soares, sócia do Peña Del Sur, que também fica na Orla Gastronômica, está otimista. O restaurante, que funciona há quatro anos no local, tem forte ligação com a Argentina e o Uruguai pelos pratos servidos, como a parrilla, uma farta tábua de carnes, tradicional nos dois países.

— Eles adoram parilla, quando veem que é o tipo de comida deles, gostam muito. E tem muitos clientes que já foram para o Uruguai e Argentina, e dizem que a carne é maravilhosa — afirma Márcia.

A Orla Gastronômica foi inaugurada na última temporada de verão, momento em que os sócios Lucas de Borba Gonçalves e Gabriel Bohn Oliveira levaram uma unidade da Local Coffee por lá — já contavam com uma no Centro. O empreendimento funciona das 8h às 19h, com foco em lanches rápidos e no café da manhã. Neste ano, esperam crescer 40% no faturamento, justamente com a grande expectativa de turistas de outros países que devem passar pela cidade.

— Sentimos que o brasileiro é um público de final de semana, enquanto os argentinos vêm e nos sustentam durante a semana. Então, às vezes tem movimento a mais por causa deles, dos argentinos e uruguaios, e no final de semana dá capacidade máxima, eles ajudam a movimentar a cidade — explica Gonçalves.

Além da retomada na América do Sul, o secretário Gabriel de Mello afirma que está sendo buscada uma “abertura de mercado” na Europa, principalmente após a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal. Inclusive, em agosto, 14 jornalistas do país estiveram em Torres para um “fan tour” com o objetivo de conhecer o destino.

— Neste ano o nosso foco é abrir a Europa através de Portugal. Porque temos um voo para da TAP (companhia aérea portuguesa) de Porto Alegre e Lisboa. Com isso a gente faz com que o italiano, o francês e o espanhol, que são os destinos mais próximos de Lisboa, possam entender que Lisboa é a porta de saída deles para o Brasil.

Um milhão de pessoas no Réveillon

A expectativa é de que ao menos um milhão de pessoas passem a virada de ano em Torres, conforme o secretário de Turismo. E as festas começam já no dia 30, com um pré-Réveillon que contará com artistas locais na orla da praia.

Já no dia 31, a atração principal será o grupo de pagode Jeito Moleque. A cantora gaúcha Luiza Barbosa também marcará presença. Conforme Gabriel de Mello, na virada serão 15 minutos de fogos sem estampido.

Cercamento eletrônico e asfaltamentos

Para receber o grande número de turistas, Torres foi se preparando ao longo do ano. O prefeito Delci Dimer afirma que uma das principais obras do ano foi o asfaltamento da Avenida Interpraias, na Praia Paraíso, em um trecho de quase três quilômetros, e da Avenida Caxias do Sul, na mesma localidade. Os investimentos foram de cerca de R$ 5 milhões.

Além disso, a cidade espera implementar em breve o cercamento eletrônico de videomonitoramento. Segundo Dimer, o processo está atrasado por parte da empresa contratada, mas deve fluir nos próximos dias. Serão 26 câmeras de cercamento e 84 de monitoramento, todas integradas com os órgãos de segurança pública e governo estadual.

— Era para a empresa já estar mais adiantada, ela se enrolou um pouquinho. Eles vão fazer primeiro o cercamento, acredito eu que talvez com mais 30 dias 40 dias esteja pronto — diz o prefeito.

A visão de alguns moradores é que pontos turísticos da cidade precisam de mais atenção, como afirma Luise Reis. Ela, que trabalha como baby sitter — cuidadora de crianças —, passa todos os dias pela Lago do Violão, e pede melhorias no local.

— Tiveram algumas reformas sendo feitas na região da lagoa, mas principalmente no lado voltado ao Centro, o outro lado ficou perdido, principalmente por conta da ciclovia, tu tens de um lado e no outro não, acredito que ainda faltam melhorias — comenta Luise.

Segundo o Dimer, já há um projeto para o desassoreamento da Lagoa, e a prefeitura busca retomar os serviços de pedalinho no local.

— Ela (Lagoa do Violão) tem muita areia no fundo, muita coisa que a gente tem que desassorear ela. Acho que dá para usar a lagoa também como turismo. É um patrimônio tão grande, tão bom que a gente tem dentro do município que está sendo um pouco explorado — revela o prefeito.

Outro ponto turístico que recebe atenção constante é o morro do Farol. Limpezas são feitas periodicamente no local e já foram licitados banheiros para serem instalados na subida. Já no acesso à faixa de areia, sete passarelas foram adotadas por empresas da cidade, que deverão cuidar da preservação.

Fora das ações da administração municipal, a Corsan Aegea está investindo R$ 44 milhões em obras destinadas a ampliar e modernizar o sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário, com o objetivo de alcançar as metas de universalização de atendimento nas zonas urbanas previstas pela legislação federal.

Atenção ao Parque da Guarita

Um dos pontos mais visitados de Torres é o Parque da Guarita. Conforme o secretário Gabriel de Mello, ao longo do ano foi feito o trabalho de preservação de fauna e flora e, nesta semana, será instalado o esgotamento sanitário. Para a temporada de verão, a prefeitura intensificará a segurança no local com uma empresa privada, além de mais rondas da Brigada Militar e Guarda Municipal.

Parque da Guarita é um dos locais mais visitados de Torres. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Nós gastávamos em média, semanalmente, R$ 16 mil para fazer sucção e desassoreamento de fossa no verão passado. Neste ano não vamos ter esse custo, e conseguimos fazer outros investimentos. Semana que vem começam a chegar as cancelas novas de entrada e saída do parque. E a gente já montou um projeto de fazer um novo pórtico, porque o que tem ali hoje está caindo — conta Mello.

Uma praia que se destaca

Entre os turistas, Torres se destaca na beleza e nos atrativos. Na última semana, o empresário Adirson Krutli saiu de Porto Alegre apenas para conferir como estava a situação no município litorâneo, e saiu com uma boa percepção. Ele viajou ao lado da família.

— Ficamos na praia até o meio-dia, almoçamos, posteriormente nos arrumamos para subir o morro do Farol. A princípio falta divulgação sobre os banheiros na orla, na praia, no demais tudo bem, ainda falta um tempo para chegar todo o pessoal. Torres é um diferencial, prefiro vir aqui, do que Capão, Tramandaí, se gasta um pouco mais, mas a estrutura e beleza natural são melhores para se desestressar e energizar.

Marcos Wendt estava hospedado em Capão da Canoa, mas ele e a esposa Ana Paula Jung resolveram levar a filha Martina, de 9 anos, para conhecer Torres. Naturais de Novo Hamburgo, tiveram o Parque da Guarita como o primeiro destino:

— Fazia alguns anos que eu não vinha para Torres, e o Parque da Guarita está muito bem conservado, está limpo, a estrutura está boa, foi o primeiro ponto de parada. Depois vamos olhar o restante da cidade, mas Torres sempre foi muito bem preparada e estruturada para receber o pessoal.

Quiosques para o Natal

Os quiosques de lanches e aluguéis de cadeiras devem começar a funcionar ainda neste ano. O procurador de Torres, Régis Souza, afirmou que os quiosques poderão abrir no natal. De acordo com o procurador, o fim da homologação de documentos deve ocorrer até o começo da semana que vem.

O plano prevê a implementação de 67 quiosques. No entanto, 14 vagas não estão preenchidas, segundo a ata de vencedores. A definição final de ocupação ocorre após encerrada a etapa de recursos.

Entre locais de venda de lanches e bebidas e de aluguel de cadeiras e guarda-sóis, o edital prevê:

37 quiosques na Praia Grande — dois da modalidade especial, que deve promover shows periodicamente. Três vagas não foram preenchidas, conforme a ata de vencedores

— dois da modalidade especial, que deve promover shows periodicamente. Três vagas não foram preenchidas, conforme a ata de vencedores 8 quiosques na Praia da Cal

6 quiosques na Prainha

5 quiosques na Guarita

2 quiosques em Itapeva — uma vaga não foi preenchida

Passeios na Ilha dos Lobos

Suspensos desde 2018, os passeios no mar em volta da Ilha dos Lobos foram liberados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em outubro. A novidade é a permissão para passeios individuais em caiaque e stand-up paddle. O desembarque de pessoas na ilha continua proibido. No local, que é uma Unidade de Conservação, podem ser observados, dependendo da época do ano, aves marinhas e costeiras, lobos e leões-marinhos, baleias-francas e golfinhos.