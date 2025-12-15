Com recorde de público, 4º Natal nos Vinhedos chega ao fim com a participação de 30 mil pessoas em Bento Gonçalves

Noite de sábado (13) teve a chegada do Papai Noel, no trenó. Rodi Goulart / Divulgação

A quarta edição do Natal nos Vinhedos foi finalizada com recorde de público neste final de semana, em Bento Gonçalves. Em seis dias de programação, nas noites de sextas e sábados, o evento realizado entre os parreirais atraiu cerca de 30 mil pessoas. O público, segundo a organização, é praticamente o dobro do ano passado, quando cerca de 16 mil visitantes prestigiaram as atrações.

O circuito deste ano teve mais de 15 apresentações artísticas, entre performances de DJs, shows musicais, espetáculos circenses e teatrais. Além disso, mais de 35 empreendimentos enogastronômicos comercializaram produtos e ofereceram serviços aos visitantes.

— Ao proporcionarmos ao público uma experiência única, original e autêntica, como é o Natal nos Vinhedos, evento seguramente consolidado no calendário nacional de atrações, ajudamos a fortalecer Bento Gonçalves e região entre os mais atrativos destinos turísticos e enoturísticos do país — destacou presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), Carlos Lazzari.

O Natal nos Vinhedos é uma realização do CIC-BG, da Festa Nacional e Lei de Incentivo à Cultura. A promoção é da prefeitura de Bento Gonçalves e do Grupo RBS.

— A quarta edição do Natal nos Vinhedos foi consagrada pelo público, tornando-se um marco histórico e um verdadeiro sucesso de participação. O evento transformou o Vale dos Vinhedos em um polo artístico-cultural e enogastronômico, oferecendo experiências únicas — avaliou o diretor regional do Grupo RBS na Serra, Joel Goulart Junior.