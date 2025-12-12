Com quatro bombeiros e duas viaturas, Operação Verão Rota do Sol começa no dia 19 de dezembro

Corpo de Bombeiros / Divulgação

Foi lançada nesta sexta-feira (12), em Caxias do Sul, a 18ª Operação Verão Rota do Sol. A iniciativa começará no dia 19 e seguirá até o fim de fevereiro de 2026.

Durante o período, serão empregados, diariamente, quatro bombeiros militares e duas viaturas — um caminhão de combate a incêndio e uma ambulância de resgate — na base situada no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula.

Criada em 2008, a operação tem o objetivo de garantir mais agilidade ao atendimento de acidentes graves na RS-453, durante o período de veraneio. A estrada é a principal ligação entre a Serra e o Litoral Norte.

Na mesma solenidade, nesta sexta, foi lançada também a Operação Verão Seguro, que tem o objetivo garantir a segurança e a preservação ambiental nas represas de Caxias do Sul. Nesta temporada, serão utilizados barcos e drones para ampliar a cobertura das áreas monitoradas.

A ação é promovida pelo Samae, em parceria com a Guarda Municipal e apoio do 5º Batalhão de Bombeiro Militar e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.