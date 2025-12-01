Geral

Espírito natalino
Notícia

Com prêmios de até R$ 5 mil, estão abertas as inscrições para o concurso "Brilha Caxias" 

Podem participar moradores da cidade e empresas associadas à Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul. As decorações podem ser em casas, sacadas, fachadas e vitrines

Gabriela Alves

