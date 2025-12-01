Com prêmios de até R$ 5 mil, estão abertas as inscrições para o concurso "Brilha Caxias" 

Uma das decorações vencedoras na última edição do "Brilha Caxias". CDL Caxias / Divulgação

Estão abertas as inscrições do concurso Brilha Caxias, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), que quer incentivar e estimular a criatividade e o espírito natalino em casas, sacadas, vitrines e fachadas de lojas por toda a cidade. O prazo para se inscrever é até o dia 19 de dezembro, às 15h.

Neste ano, o processo de apuração e a escolha dos 10 vencedores será por meio do voto popular e de uma comissão julgadora. Para a escolha popular, as imagens serão divulgadas no site, de 20 a 25 de dezembro.

Leia Mais Mais de 40 mil pessoas assistem à 9ª edição d'O Grande Espetáculo de Natal em Caxias do Sul

Ao selecionar a foto preferida, o usuário deve informar nome, CPF e número de telefone celular. Em seguida receberá um código via SMS para confirmar a votação. Dois vencedores serão escolhidos pelo voto popular: residencial (casas ou sacadas de prédios) e comercial (fachada ou vitrine).

Após a apuração do voto popular, haverá a decisão da comissão julgadora, realizada por três membros escolhidos pela CDL Caxias. As imagens serão julgadas com notas de zero a 10, seguindo os critérios de iluminação (60%), criatividade (20%) e decoração (20%).

A comissão julgadora escolherá oito ganhadores. Serão dois vencedores (1º e 2º lugar) nas subcategorias “Vitrine e fachada”, assim como nas subcategorias “Casa e Sacada de prédio”.

Confira as premiações dos 10 vencedores

Vencedores voto popular - Categoria Empresas Associadas

1º lugar (entre subcategorias fachada e vitrine): vale-compra de R$ 5 mil;

Vencedores comissão julgadora - Categoria Empresas Associadas

Fachada

1º lugar: vale-compra R$ 5 mil;

2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;

Vitrine

1º lugar: vale-compra de R$ 5 mil;

2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;

Vencedores escolhidos pelo voto popular - Categoria Comunidade

1º lugar (entre subcategorias casas e sacadas de prédio): vale-compra de R$ 5 mil;

Vencedores escolhidos pela Comissão Julgadora - Categoria Comunidade

Casa

1º lugar: vale-compra de R$ 5 mil;

2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;

Sacada de prédio

1º lugar: vale-compra de R$ 2 mil;