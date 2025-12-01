Com prêmios de até R$ 5 mil, estão abertas as inscrições para o concurso "Brilha Caxias" 

Estão abertas as inscrições do concurso Brilha Caxias, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), que quer incentivar e estimular a criatividade e o espírito natalino em casas, sacadas, vitrines e fachadas de lojas por toda a cidade. O prazo para se inscrever é até o dia 19 de dezembro, às 15h.
Neste ano, o processo de apuração e a escolha dos 10 vencedores será por meio do voto popular e de uma comissão julgadora. Para a escolha popular, as imagens serão divulgadas no site, de 20 a 25 de dezembro.
Ao selecionar a foto preferida, o usuário deve informar nome, CPF e número de telefone celular. Em seguida receberá um código via SMS para confirmar a votação. Dois vencedores serão escolhidos pelo voto popular: residencial (casas ou sacadas de prédios) e comercial (fachada ou vitrine).
Após a apuração do voto popular, haverá a decisão da comissão julgadora, realizada por três membros escolhidos pela CDL Caxias. As imagens serão julgadas com notas de zero a 10, seguindo os critérios de iluminação (60%), criatividade (20%) e decoração (20%).
A comissão julgadora escolherá oito ganhadores. Serão dois vencedores (1º e 2º lugar) nas subcategorias “Vitrine e fachada”, assim como nas subcategorias “Casa e Sacada de prédio”.
Confira as premiações dos 10 vencedores
Vencedores voto popular - Categoria Empresas Associadas
- 1º lugar (entre subcategorias fachada e vitrine): vale-compra de R$ 5 mil;
Vencedores comissão julgadora - Categoria Empresas Associadas
- Fachada
1º lugar: vale-compra R$ 5 mil;
2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;
- Vitrine
1º lugar: vale-compra de R$ 5 mil;
2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;
Vencedores escolhidos pelo voto popular - Categoria Comunidade
- 1º lugar (entre subcategorias casas e sacadas de prédio): vale-compra de R$ 5 mil;
Vencedores escolhidos pela Comissão Julgadora - Categoria Comunidade
- Casa
1º lugar: vale-compra de R$ 5 mil;
2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;
- Sacada de prédio
1º lugar: vale-compra de R$ 2 mil;
2º lugar: vale-compra de R$ 1 mil.