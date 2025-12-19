Com mutirões em sábados e esforço de profissionais, pacote de consultas oftalmológicas será encerrado até o dia 30, em Caxias

Ler resumo

Miguelina Gomes Miranda, 61 anos, garantiu atendimento na tarde desta sexta-feira. Ulisses Castro / Agencia RBS

A aposentada Miguelina Gomes Miranda, 61 anos, vai iniciar o novo ano com uma preocupação a menos. Moradora do bairro Brandalise, em Caxias do Sul, ela esperava desde maio por uma consulta oftalmológica. O atendimento ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (19) e faz parte de um pacote extra viabilizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), juntamente com o Centro de Saúde Clélia Manfro.

Ao todo, são 434 atendimentos a mais que serão realizados até o dia 30, com recursos do programa SUS Gaúcho. Sorridente, dona Miguelina saiu do consultório com uma receita em mãos para as novas lentes do óculos. A mudança permitirá uma melhora na queixa de "visão nublada".

— Fui bem atendida, foi bem tranquilo. Agora vou ter que aumentar os graus das lentes para poder enxergar melhor — conta.

Na espera por um diagnóstico, na tarde desta sexta, estava também a motorista de aplicativo Eliane Aparecida Ribeiro, 52. Na fila desde janeiro, ela conta que já estava cogitando procurar atendimento particular antes de ser chamada para a consulta na rede pública.

A motorista de aplicativo Eliane Aparecida Ribeiro, 52 anos, aguardava pelo atendimento desde janeiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Se não tivessem me chamado agora, eu ia marcar em janeiro, porque a visão é muito importante no meu trabalho. Acho que vai diminuir o meu grau, não vou precisar usar para distâncias maiores. Vai ser ótimo, eu estava louca para que me chamassem — acrescenta.

Para garantir a conclusão do pacote até o dia 30, o centro promoveu dois "Dias D", com a realização de 210 atendimentos aos sábados. Nesta sexta-feira estavam previstas 35 consultas até o fim da tarde, com a médica Anna Paula Reinhold Fagundes, que disponibilizou a agenda especialmente para o mutirão.

— São pacientes que nos trazem que estão há algum tempo aguardando a consulta, que estão incomodados com a demora. Assim, conseguimos, rapidamente, resolver problemas simples, como a revisão de grau do óculos e identificar problemas que eles nem suspeitavam que tinham. Aparentemente, saem bem satisfeitos. Nos sentimos até com uma certa gratidão por conseguirmos ajudá-los nessa reta final do ano — pontua a médica.

Apesar de representar um alívio para a maioria, há quem desperdice a oportunidade. Segundo a gerente do Centro Oftalmológico, Anna Sofia Schuch Igansi, há registro de 25% a 30% de faltas.

— O problema é que eles acabam confirmando e tirando a vaga de outro — sinaliza.

Conforme levantamento da reportagem, a fila de espera para consulta com oftalmologista somava 7,5 mil pacientes, em outubro. A especialidade só perde para a dermatologia que, à época, concentrava 8,2 mil pessoas.