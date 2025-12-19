Geral

Pelo SUS
Notícia

Com mutirões em sábados e esforço de profissionais, pacote de consultas oftalmológicas será encerrado até o dia 30, em Caxias

Ao todo, são 434 atendimentos extras realizados no Centro de Saúde Clélia Manfro desde novembro

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS