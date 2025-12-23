Com mais de R$ 120 mil arrecadados, campanha da Diocese de Caxias do Sul já garantiu 1,2 mil cestas natalinas

Cada cesta básica é composta por 19 itens. Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

A campanha Natal da Esperança, organizada pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul, já iniciou a entrega das cestas básicas com itens natalinos e segue mobilizando a comunidade até esta terça-feira (23), quando encerra oficialmente a arrecadação. Até o momento, 80,6% da meta foi atingida, garantindo a compra de 1.208 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Conforme a comunicação da diocese, as primeiras entregas ocorreram no último dia 13, beneficiando famílias atendidas pelas paróquias Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro, e Nossa Senhora de Lourdes.

Até segunda-feira (22), a campanha havia arrecadado R$ 120.860,49, valor já destinado à compra dos kits de Natal. As doações ainda podem ser feitas por meio da chave Pix (CNPJ) 56.100.370/0001-55, com os valores creditados diretamente na conta da Cáritas diocesana.

Ainda conforme a diocese, a entrega das cestas às paróquias segue ao longo desta semana, com o objetivo de que todas as doações sejam destinadas até sexta-feira (26). Têm prioridade as paróquias que realizaram pedido formal à coordenação da Cáritas diocesana, sendo a retirada feita mediante autorização por escrito.

Cada cesta básica é avaliada em R$ 99,99 e composta por 19 itens. O kit reúne alimentos básicos, como arroz, feijão, açúcar e óleo, além de produtos típicos de Natal, como panetone, lentilha e pêssego em calda. A rede Andreazza será a responsável pelo fornecimento dos produtos.

Dentro das cestas, as famílias também receberão cartões confeccionados por catequizandos das paróquias, com mensagens de fé e esperança.

— Nosso coração está cheio de gratidão. Estamos felizes pelo resultado que já alcançamos. Deus seja louvado pela generosidade do nosso povo. Contamos com a colaboração de todos para levar esperança e solidariedade às pessoas que mais precisam — destaca a secretária-executiva da Cáritas, Loiva Menezes.