Com mais de R$ 120 mil arrecadados, campanha da Diocese de Caxias do Sul já garantiu 1,2 mil cestas natalinas

A campanha Natal da Esperança, organizada pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul, já iniciou a entrega das cestas básicas com itens natalinos e segue mobilizando a comunidade até esta terça-feira (23), quando encerra oficialmente a arrecadação. Até o momento, 80,6% da meta foi atingida, garantindo a compra de 1.208 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.
Conforme a comunicação da diocese, as primeiras entregas ocorreram no último dia 13, beneficiando famílias atendidas pelas paróquias Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro, e Nossa Senhora de Lourdes.
Até segunda-feira (22), a campanha havia arrecadado R$ 120.860,49, valor já destinado à compra dos kits de Natal. As doações ainda podem ser feitas por meio da chave Pix (CNPJ) 56.100.370/0001-55, com os valores creditados diretamente na conta da Cáritas diocesana.
Ainda conforme a diocese, a entrega das cestas às paróquias segue ao longo desta semana, com o objetivo de que todas as doações sejam destinadas até sexta-feira (26). Têm prioridade as paróquias que realizaram pedido formal à coordenação da Cáritas diocesana, sendo a retirada feita mediante autorização por escrito.
Cada cesta básica é avaliada em R$ 99,99 e composta por 19 itens. O kit reúne alimentos básicos, como arroz, feijão, açúcar e óleo, além de produtos típicos de Natal, como panetone, lentilha e pêssego em calda. A rede Andreazza será a responsável pelo fornecimento dos produtos.
Dentro das cestas, as famílias também receberão cartões confeccionados por catequizandos das paróquias, com mensagens de fé e esperança.
— Nosso coração está cheio de gratidão. Estamos felizes pelo resultado que já alcançamos. Deus seja louvado pela generosidade do nosso povo. Contamos com a colaboração de todos para levar esperança e solidariedade às pessoas que mais precisam — destaca a secretária-executiva da Cáritas, Loiva Menezes.
Ao todo, a campanha atenderá 35 paróquias, além da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, da Pastoral do Migrante, da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora (Patna), de cooperativas de recicladores, de cooperativas de economia solidária e de centros educativos.