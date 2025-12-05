Geral

Segurança 
Notícia

Com maior efetivo em cinco anos, Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul espera dobrar contingente com concursos em andamento 

Atualmente, corporação conta com 56 bombeiros militares, número considerado pelo comandante abaixo do necessário para atender a demanda da cidade. Expectativa é de que o efetivo seja ampliado para 92 ou 102 bombeiros 

Tamires Piccoli

