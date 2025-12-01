Com investimento de R$ 3,1 milhões, construção da nova UBS de Vila Cristina tem licitação publicada em Caxias do Sul

Projeto da nova UBS, na Rua Luiz Carlos Fagundes, esquina com a Rua Orestes Adami. Escritório de Projetos da Seplan / Divulgação

Está publicada oficialmente a licitação para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Cristina, em Caxias do Sul. A abertura da concorrência eletrônica está marcada para o dia 16 de dezembro, a partir das 9h, via portal de compras do governo federal.

A nova UBS será do tipo 1, com capacidade para acomodar equipes de saúde da família e saúde bucal. O atendimento previsto é de 4 mil usuários cadastrados. A área total da edificação é de 302,63 metros.

O endereço será na Rua Luiz Carlos Fagundes, esquina com a Rua Orestes Adami, fora das áreas de risco de inundação e deslizamento. O valor total da obra é de R$ 3,1 milhões, sendo R$ 2 milhões da União, por meio do Programa de Enchentes da Calamidade Pública, e R$ 1,1 milhão de contrapartida do município.

