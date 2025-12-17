Com foco na humanização do atendimento, ala oncológica pediátrica do Hospital Geral é reformada, em Caxias do Sul

Na foto, a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul, Marilete Deitos Alquati (de rosa), o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, e a diretora do HG, Izar Muller Behs, durante a inauguração simbólica, na segunda-feira (15). Tafarel Munari/ Hospital Geral / Divulgação

Iniciadas em novembro, as melhorias na ala de internação oncológica pediátrica do Hospital Geral de Caxias do Sul devem ser entregues no primeiro semestre do ano que vem. O investimento é de R$ 804 mil, sendo R$ 600 mil destinados pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. O restante foi uma contrapartida da instituição de saúde.

O projeto de revitalização tem foco na humanização do atendimento e do cuidado. O local tem cinco leitos semi-privativos, dois leitos de isolamento, além de posto de serviços de enfermagem, com espaço para realização de round médico (discussão da situação do paciente), salas de conversa e para receber familiares, em uma área total de 250 metros quadrados.

Inspirado na temática espacial, a concepção arquitetônica e de interiores tem o conceito Missão Esperança, com ambientes lúdicos, acolhedores e funcionais. A intenção é de reduzir a percepção hospitalar tradicional e promover conforto emocional, bem-estar e acolhimento durante o tratamento.

Entre as melhorias, estão camas novas, acomodações mais adequadas, com espaços mais humanizados e privativos. Uma brinquedoteca e áreas de lazer também foram previstas.