Com foco em fontes renováveis, UCS inaugura Laboratório de Baterias e Armazenamento de Energia, em Caxias do Sul 

Evento contou com vários professores, coordenadores de centros de pesquisa e com o reitor Gelson Leonardo Rech. Bruno Zulian / UCS / Divulgação

Um dos temas que permearam a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, no Pará, foi a energia renovável, além das alternativas para armazená-la. Seguindo a tendência de pesquisa no setor, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugurou nesta quarta-feira (3) um novo espaço para o desenvolvimento de soluções para o setor energético: o Laboratório de Baterias e Armazenamento de Energia (Labat).

O espaço, que fica no Bloco G, ocupa as salas G100b e G103b, no campus-sede, em Caxias do Sul. As atividades do Labat irão focar no desenvolvimento de baterias e supercapacitores mais leves e com alto desempenho de armazenamento de energia.

O diferencial do projeto é a fonte energética: resíduos agroindustriais. Até o momento, há estudos com a casca do café, casca do amendoim, acácia negra, eucalipto, pinus, tabaco e com os engaços (galinhos em que compõem o cacho da uva).

Leia Mais Com cinco toneladas de fios sem uso recolhidas, prefeitura de Caxias do Sul busca responsabilizar empresas de telefonia e energia

Laboratório está instalado no bloco G da universidade. Bruno Zulian / UCS / Divulgação

Para aumentar o desempenho, a estabilidade a vida útil dos dispositivos, elementos como nióbio e grafeno serão integrados aos materiais orgânicos.

— Nosso objetivo é testar novos materiais que possam ser reaproveitados e, a partir disso, desenvolver novas baterias. Essa é uma tendência mundial, muito abordada na COP e que deve crescer nos próximos anos — explica o coordenador do Labat e professor Ademir José Zattera.

As atividades no laboratório se iniciam com 15 estudantes de graduação, mestrado e doutorado, além de uma parceria com a startup baiana TRL9.tech. No entanto, a ideia é que o espaço beneficie o estudo de outros estudantes da Engenharia de Processos e Tecnologias e das Ciências Exatas e Engenharias.