Geral

Labat 
Notícia

Com foco em fontes renováveis, UCS inaugura Laboratório de Baterias e Armazenamento de Energia, em Caxias do Sul 

Espaço inicia as atividades com parceria entre a universidade e a startup TRL9.tech. Ao todo, 15 estudantes da UCS irão se debruçar em pesquisas de novas baterias e supercapacitores que irão armazenar energia de origem sustentável 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS