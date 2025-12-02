Geral

Infraestrutura urbana
Notícia

Com cinco toneladas de fios sem uso recolhidas, prefeitura de Caxias do Sul busca responsabilizar empresas de telefonia e energia

Aproximadamente mil quilos foram removidos em setembro, na retomada dos mutirões em parceria com o Ministério Público, RGE e companhias de telefonia. A Secretaria de Gestão Urbana também realiza operações noturnas contínuas

Marcos Cardoso

