Com cerimônia militar, Colégio Tiradentes de Caxias do Sul forma 49 alunos 

Formatura na manhã deste sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um momento mais do que especial, e com direito a cerimônia militar, 49 alunos do Colégio Tiradentes de Caxias do Sul se formaram no Ensino Médio na manhã deste sábado (20). Eles fazem parte da segunda turma de concluintes da instituição de ensino que é gerida pela Brigada Militar na cidade. A solenidade ocorreu no ginásio da Fundação Marcopolo.

Com 14 professores contratados pela Secretaria Estadual de Educação, além de militares que auxiliam nas rotinas escolares, a instituição segue o modelo de turno integral, com aulas de manhã e de tarde.

Conforme o major Wagner Carvalho, diretor da escola, o processo seletivo para ingresso é bastante disputado. Além de provas intelectuais, há exames de saúde e testes de aptidão física para conseguir entrar no colégio. Os formandos deste sábado precisaram ter, no mínimo, média 7 no terceiro ano. Além do cronograma tradicional, também aprendem os valores militares.

— Tivemos experiências neste ano de empresas que visitaram o nosso colégio já para contratar esses jovens que estão aptos ao mercado de trabalho — recorda Carvalho.

Para o ano que vem, a escola deverá contar com cerca de 200 alunos, sendo que a capacidade é de 230 estudantes. Além dos professores, o colégio conta também com cerca de 12 militares que fazem a gestão da instituição.

— Cumprimos o currículo padronizado pelo Estado, além disso temos disciplinas extraclasse, voltadas ao esporte (por exemplo), porque a parte militar exige um preparo físico e isso faz bem para os nossos alunos. E tem um corpo militar que passa essa parte aos alunos, esse é o grande diferencial, eles adquirem responsabilidades e comandam o batalhão escola, falar em público, isso é natural para os alunos.

Inaugurado em 2022, o colégio de Caxias do Sul é o mais novo dos oito geridos pela Brigada Militar. Conforme o coronel Jorge Dirceu Abreu Silva Filho, diretor do departamento de ensino da BM, no ano que vem será inaugurada a nona instituição, que será em Uruguaiana. Ele destaca que, desde 2003, está sendo buscada uma maior integração do modelo de ensino, o que garante a qualidade da formação dos alunos:

— Conseguimos fazer isso, e as classificações das nossas escolas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do último ano refletiram isso. Hoje temos o Tiradentes de Ijuí que está entre as melhores do Brasil, e temos as oito unidades entre as 20 melhores do Estado, isso foi um grande diferencial. O modelo proposto tem dado certo, em especial falando de Caxias, que é a mais nova, percebemos a evolução — aponta o coronel.

Na esquerda o coronel PM Jorge Dirceu Abreu Silva Filho, diretor do departamento de ensino da BM, e a direita o major PM Wagner Carvalho. Porthus Junior / Agencia RBS

Os alunos não precisam, necessariamente, seguir a carreira militar. Mas para alguns essa acaba se tornando uma escolha, como no caso de Felipe Stefenon, 18 anos. Natural de Bagé, veio para Caxias do Sul ainda pequeno em função da profissão do pai, que é policial no Batalhão de Choque. Recentemente, o jovem foi aprovado no concurso da BM:

— O concurso não é fácil, tem que estudar, fazer exame, treinar o físico. O que me motivou é que tenho meu pai militar, é a realização de um sonho para mim e tenho certeza de que para ele também, continuar a família nesse segmento. Eu vim para Caxias por causa da Brigada, sai de perto da família, e continuamos o sonho hoje em dia — lembra.

Colega de Stefenon, Lucas Pessoa da Silva seguirá a carreira de bombeiro militar:

— O ano foi complicado por ter que conciliar os estudos, tanto para o concurso como para o colégio. Foi difícil, tive que abdicar de várias coisas para chegar no meu objetivo. O que me fez querer seguir nessa carreira foi o próprio colégio e conhecer o militarismo, porque muita gente que é de fora tem uma visão, eu mesmo antes de entrar tinha uma visão diferente — resume o jovem.

"Me apaixonei por esse ramo”

Narohito Motta Dornelles é mais um aluno que ingressará em breve na Brigada Militar. Para o jovem, o tempo em que ficou no Colégio Tiradentes foi fundamental para tomar a decisão:

— Foi um ano especial, reta final para acabar os estudos, concursos, ano que precisei me dedicar, abdicar do lazer para estudar. Deu tudo certo, fui aprovado na Brigada Militar.

Na foto, os alunos: Narohito Motta Dornelles, Lorenzo Gabriel Melatti, Lucas Pessoa da Silva e Felipe Stefenon, que seguirão a carreira militar. Porthus Junior / Agencia RBS

Já Lorenzo Gabriel Melatti foi aprovado em concurso e seguirá a carreira como bombeiro militar. Ele diz que conciliar os estudos no colégio com o curso foi complicado, mas demonstrou felicidade: