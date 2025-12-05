Com atendimento até a meia-noite durante a semana, Central de Exames de Caxias inicia mutirão para reduzir fila por ecografia

A Central de Exames de Caxias do Sul (Rua Marechal Floriano, 421 — junto à UPA Central) deu início a um mutirão para reduzir as filas de espera por ecografia. Os horários de atendimento, a partir da quinta-feira (4), passaram a ser, na semana, das 20h à meia-noite, e no fim de semana, das 8h às 20h. O procedimento precisa ser marcado via UBS.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a média mensal é de 800 ecografias, sendo que a abdominal e a de articulações são as mais solicitadas e serão priorizadas na iniciativa. A meta da pasta é executar aproximadamente 400 exames extras até 21 de dezembro, com um fluxo de três procedimentos por hora.

A SMS adianta que terão preferência os pacientes que necessitam de exames com urgência para diagnóstico ou em casos graves. Conforme a direção da Central de Exames, foi autorizado o pagamento de horas extras para os médicos convocados à ação.