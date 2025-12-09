Com 60 casas atingidas por temporal, Flores da Cunha recebe reforço estadual da Defesa Civil

A localidade de Alfredo Chaves foi a mais atingida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Flores da Cunha contabiliza os estragos provocados pelo temporal que atingiu o município no fim da tarde desta segunda-feira (8). As áreas mais afetadas estão no interior, especialmente no Travessão Alfredo Chaves, onde o gabinete de crise foi instalado pela prefeitura.

A localidade de Alfredo Chaves foi a mais atingida. A quadra de esportes da comunidade, o telhado da Capela São João Batista, três vinícolas e outros estabelecimentos sofreram danos significativos, afetando diretamente mais de dois mil moradores. Houve ainda prejuízos em Otávio Rocha, no Travessão Carvalho e em pontos do centro da cidade.

De acordo com os levantamentos realizados até as 23h30min, cerca de 60 casas foram atingidas e mais de cinco mil pessoas estão sem energia elétrica. O temporal também provocou danos em estufas, derrubou mais de 20 parreirais e impactou o refeitório de uma escola e o hospital do município. Apesar da dimensão dos estragos, não há registro de feridos.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informa que choveu 65mm na cidade desde o final da tarde desta segunda.

Reforço estadual amplia atuação da Defesa Civil

Diante da gravidade da situação, Flores da Cunha recebeu, ainda na noite desta segunda, reforço de órgãos estaduais de segurança para ampliar o trabalho da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar.

Reunião do gabinete de crise ocorreu na noite desta segunda (8). Gabriel Campos / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

O chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, o major Felipe Stangherlin, do Departamento de Gestão de Desastres da Defesa Civil Estadual, e o comandante do CRPO Serra, Ricardo Moreira de Vargas, estiveram no município com suas equipes. Os representantes, acompanhados da Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar, participaram de reunião no gabinete do prefeito César Ulian para alinhar as ações de resposta.

Vias liberadas

Equipes das secretarias de Agricultura e Obras atuaram na desobstrução das estradas ao longo da noite. Não há pontos de bloqueio no município, embora o monitoramento continue.

Apoio à comunidade

Moradores que necessitam de lonas para proteção das residências podem procurar a sede da Guarda Civil Municipal na Rua Anúncio Curra, 2784, bairro União.

Aulas mantidas e alerta ativo

As aulas na rede municipal estão mantidas para esta terça-feira (9). A Defesa Civil reforça que o alerta meteorológico permanece válido e orienta que a população siga atenta às atualizações oficiais.

Contatos de emergência

Corpo de Bombeiros: 193

193 Guarda Civil Municipal: 153

153 Samu: 192

192 Ambulância Branca: (54) 99939-5463

Alertas meteorológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia tem três alertas em vigor sobre atuação no Rio Grande do Sul e a Defesa Civil do Estado também.

Um dos alertas do INMET é de cor vermelha, o mais alto na escala de avisos e indica grande perigo, chuva forte, vento e possibilidade de queda de granizo. Ele está em vigor até às 23h59min desta terça-feira (9) e abrange principalmente a Fronteira Oeste e as regiões Noroeste, Norte, Centro, Nordeste e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Há outro alerta, na cor laranja, de perigo menor que abrange toda a faixa litorânea do Rio grande do Sul com intensificação dos ventos, movimentando dunas de areia.

Já o terceiro alerta do INMET, é de cor amarela, o mais leve e abrange todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná com possibilidade de chuva intensa, vento moderado e queda de granizo.