Com 50% da meta atingida, Diocese de Caxias do Sul prorroga campanha de Natal até o dia 15

Kit reúne alimentos como arroz, feijão, açúcar, óleo, panetone, lentilha e pêssego em calda. Felipe Padilha / Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

A Cáritas da Diocese de Caxias do Sul decidiu estender por mais uma semana a campanha Natal da Esperança, após a coleta via Pix alcançar 51,2% da meta de arrecadação. Inicialmente prevista para terminar nesta segunda (8), a ação seguirá até o dia 15 com o objetivo de arrecadar R$ 150 mil para a compra de 1,5 mil cestas básicas com itens natalinos.

A iniciativa integra as comemorações do Jubileu dos Peregrinos da Esperança, marco alusivo aos 2025 anos do nascimento de Jesus, e pretende beneficiar famílias já acompanhadas pelas paróquias e comunidades da Diocese. Até a manhã desta sexta-feira (5), o valor arrecadado era de R$ 76.737,91.

— Já alcançamos a metade do nosso objetivo e com a continuidade da mobilização poderemos presentear ainda mais famílias neste Natal. Contamos com a colaboração de todos para levar esperança e solidariedade às pessoas que mais precisam — destaca a secretária executiva da entidade, Loiva Menezes.

Neste domingo (7), equipes da Cáritas estarão no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, para divulgar a campanha e receber doações. Além da chave Pix, o local aceitará contribuições em dinheiro.

Como doar

As doações podem ser feitas pela chave Pix (CNPJ) 56.100.370/0001-55 ou pelo QR Code disponível nos materiais oficiais da campanha. Os valores são depositados diretamente na conta da Cáritas Diocesana.

Cada cesta básica é avaliada em R$ 99,99 e composta por 19 itens. O kit reúne alimentos básicos, como arroz, feijão, açúcar e óleo, além de produtos típicos de Natal, como panetone, lentilha e pêssego em calda. A rede Andreazza será a responsável pelo fornecimento dos itens.