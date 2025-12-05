Geral

Fraternidade
Notícia

Com 50% da meta atingida, Diocese de Caxias do Sul prorroga campanha de Natal até o dia 15

Ação busca arrecadar R$ 150 mil para a compra de 1,5 mil cestas básicas com itens natalinos para famílias já acompanhadas pelas paróquias 

Pablo Ribeiro

