Colisão na RS-122 causa a morte de três pessoas, em Ipê 

Acidente aconteceu na entrada da cidade, no km 127 da RS-122. Corpo de Bombeiros de Antônio Prado / Divulgação

Uma colisão frontal entre um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro, deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (7). O acidente aconteceu por volta das 6h35min, no km 127 da RS-122, na entrada de Ipê.

O Corpo de Bombeiros de Antônio Prado e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) atenderam a ocorrência. Não há informações de como o acidente aconteceu.

O condutor e uma passageira do Fiat Uno morreram no local. Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. O motorista da Saveiro foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.