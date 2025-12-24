Cinco pessoas ficam feridas após colisão envolvendo caminhão e cinco carros na RS-453, em Caxias do Sul

CORREÇÃO: o acidente foi registrado na RS-453, não na RS-122. A informação permaneceu publicada desde as 12h10min desta quarta-feira. O texto foi corrigido.
Cinco pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um caminhão e cinco carros na RS-453, em Caxias do Sul, na manhã desta quarta-feira (24).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta transitava no sentido Farroupilha-Caxias, quando teria invadido a pista contrária e acertado quatro automóveis que estavam parados no semáforo. Ainda, antes de atravessar o canteiro, colidiu contra um quinto automóvel.
A carreta parou na Rua João Nichele, paralela à rodovia, no bairro Sanvitto, na saída de Caxias do Sul. O caminhoneiro foi resgatado inconsciente e encaminhado ao hospital.
Outros quatro ocupantes dos automóveis também foram atendidos e têm quadro considerado estável. O trânsito está liberado no local.
Motorista de um automóvel Voyage, Márcio Chagas, 43 anos, aguardava na sinaleira quando presenciou o acidente. Antes que parasse, a carreta chegou a colidir em seu veículo:
— O caminhão desceu desgovernado, bateu nos carros, atravessou e bateu de frente comigo. Poderia ter sido muito pior — relatou.