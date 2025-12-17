Cidade do trabalho e acolhimento: pesquisa revela sentimento da população sobre Caxias do Sul

Ler resumo

Pesquisa sobre Caxias do Sul foi respondida por 675 pessoas. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma cidade trabalhadora, acolhedora e com oportunidades de emprego. Esse é o sentimento da população sobre Caxias do Sul. A percepção foi revelada em uma pesquisa promovida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC). O resultado foi divulgado na noite desta quarta-feira (17), na sede da entidade. A iniciativa, em parceria com a empresa Critério e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), busca entender as percepções do caxiense sobre a cidade e desenvolver uma marca para o município.

A pesquisa foi realizada entre 17 de novembro e 5 de dezembro, ouvindo 675 pessoas. Delas, 81% identificaram-se como moradoras de Caxias. Ao mesmo tempo, entrevistas foram feitas com 38 lideranças para colher percepções sobre a cidade.

O presidente da CIC Caxias, Celestino Loro, explica que a pesquisa é apenas o primeiro passo da iniciativa. A partir da marca, a intenção é promover ações para atrair novos negócios e visitantes.

— O objetivo deste projeto é justamente fecharmos um consenso em cima de uma identidade da cidade, de uma marca, de uma expressão que possa sintetizar Caxias do Sul e passarmos, a partir daí, a multiplicar essa fala para que a gente tenha condições de atrair pessoas para trabalhar e investir, atrair empreendedores, negócios — explica Loro.

Como destaca o presidente da CIC, outro desafio agora também é comunicar esta imagem positiva de Caxias de uma maneira clara e objetiva para todos os públicos.

A pesquisa

O levantamento quantitativo foi conduzido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da UCS. O diretor do núcleo, o professor Roberto Birch Gonçalves, detalha que os perfis dos entrevistados são diversificados em relação a faixa etária, raça, classe social e ocupação.

A pesquisa perguntou diretamente sobre qual palavra combinaria com a marca de Caxias. Das respostas, 47,8% citaram "trabalhadora". "Forte" ficou com 15,7% e "inovadora", com 9,9%.

Os dados demonstram que, ligadas ao trabalho, estão as oportunidades de emprego, o que é considerado o ponto forte do município. Essa oferta, que inclusive atrai novos moradores, é citada também como forma de acolhimento, como relatou Gonçalves.

Contudo, outro traço que chamou atenção dos pesquisadores é o da perspectiva como um lugar para se continuar morando. Mais de 61% responderam que pretendem seguir em Caxias e outros 28% responderam que "talvez".

— A maioria pretende continuar residindo em Caxias do Sul, que é vista como uma cidade acolhedora para os imigrantes. No geral, contribui para o desenvolvimento da cidade, aumentando a diversidade e a inclusão. De fato, é um achado importante — analisa o professor.

Os números

Os entrevistados também foram questionados sobre a imagem de Caxias e o orgulho que sentem pela cidade:

Para quase 78% das pessoas , a imagem é positiva ou muito positiva . Já entre os visitantes, 96,7% têm uma imagem positiva do município.

, a imagem é . Já entre os visitantes, têm uma imagem do município. Em relação ao pertencimento , cerca de 59% têm muito orgulho de morar em Caxias do Sul, e 95% revelam razoável orgulho . Na questão negativa , o desafio apontado é o elevado custo de vida .

, cerca de em Caxias do Sul, e . Na questão , o desafio apontado é o . No acolhimento, destacado na pesquisa, 63,2% afirmam que a cidade é muito acolhedora e 28,8% acreditam que ela é razoavelmente acolhedora .

e acreditam que ela . O levantamento também abordou o sentimento da população sobre a migração. Dos entrevistados, 64% concordam que comunidades que chegam ajudam no desenvolvimento e 60% sentem que imigrantes não competem por vagas com caxienses.

com caxienses. Já 72% dos ouvidos entendem que as etnias que se integram à cidade transformam Caxias positivamente.

Entrevistas com lideranças

A iniciativa também entrevistou 38 lideranças do município para colher visões sobre Caxias. Elas foram conduzidas pela Critério. O diagnóstico realizado pela empresa contou com apoio técnico de dados do CityLivingLab.

Como comentou Loro, pontos positivos surgiram das entrevistas, que por vezes podem passar despercebidos, como os baixos índices de criminalidade e uma localização privilegiada de Caxias, inserida na Serra com deslocamento rápido para atrativos culturais e turísticos, por exemplo.

Outro destaque é a pluralidade cultural em Caxias do Sul. Atualmente, são identificadas mais de 50 etnias no município.

A partir das entrevistas, o estudo elencou oito percepções sobre o município: