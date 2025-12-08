Ciclone extratropical traz instabilidade e risco de temporais para a Serra nesta semana

Ler resumo

Nebulosidade ganha força ao longo desta segunda (8) em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

A semana começa marcada por forte instabilidade em todo o Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. A atuação de um sistema de baixa pressão, que dará origem a um ciclone extratropical, deixa o tempo mais fechado e aumenta o risco de temporais.

Na Serra, nesta segunda-feira (8), o sol aparece entre muitas nuvens, mas a nebulosidade ganha força ao longo do dia e há previsão de chuva moderada a forte. O risco de temporais é menor do que no Oeste e nas Missões, mas ainda há chance de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo. As temperaturas sobem um pouco à tarde, garantindo sensação de abafamento. Pode chegar aos 31ºC em Caxias do Sul.

A terça-feira (9) será de atenção redobrada. Com o ciclone já deslocado para o oceano, o Rio Grande do Sul terá muita nebulosidade e risco de temporais generalizados, com granizo, rajadas de vento e raios em todas as regiões. Na Serra, o tempo fica fechado durante todo o dia. A possibilidade de temporais é alta, acompanhada de ventania e descargas elétricas. As temperaturas variam entre 17ºC e 22ºC em Caxias do Sul, mantendo sensação mais amena durante o dia.

Na quarta-feira (10), o ciclone permanece atuando sobre o oceano e mantém o tempo instável. Os temporais mais fortes devem se concentrar na metade leste do Estado, incluindo a Serra, onde são esperadas intensas rajadas de vento e céu encoberto. A temperatura não sobe muito, variando entre 15ºC e 19ºC na maioria dos municípios da região.

Na quinta-feira (11), a instabilidade continua, mas de forma um pouco menos intensa. A Serra terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas. A manhã será mais fria, com os termômetros marcando 14ºC em Caxias, enquanto a tarde registra leve elevação das temperaturas, podendo chegar aos 24ºC e sensação de abafamento.

Na sexta-feira (12) o sol retorna à região e já não há mais chances de chuva. A temperatura varia entre 16ºC e 24ºC ao longo do dia.

Dias devem ser de atenção "máxima", segundo a Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na noite deste domingo (7) sobre a formação de um ciclone extratropical. Segundo o comunicado, o ciclone deve começar a se formar entre a noite de segunda-feira (8) e a madrugada de terça (9).

De acordo com o órgão, na segunda-feira "a baixa pressão se aprofunda e aumenta o risco de temporais, rajadas de vento, chuva forte e granizo". Os acumulados podem chegar a 100 milímetros nas regiões das Missões, no Noroeste e na região central do Estado.

Na terça-feira (9) e na quarta-feira (10), os dias devem ser de atenção "máxima", de acordo com a Defesa Civil, pois o ciclone deve trazer chuva intensa, muitas descargas elétricas e rajadas de vento acima de 100 km/h em áreas do Estado.

A recomendação é evitar exposição durante instabilidade e buscar abrigo seguro em caso de chuva forte ou granizo. Em emergências, o contato deve ser feito pelo telefone 199.