Instabilidade no tempo
Chuva que atinge a Serra provoca alagamentos e destelhamentos em municípios da região 

Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atendem ocorrências em Flores da Cunha, Caxias do Sul, Antônio Prado e Farroupilha 

