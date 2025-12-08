Chuva que atinge a Serra provoca alagamentos e destelhamentos em municípios da região 

A chuva prevista para esta semana atingiu a Serra no final da tarde da segunda-feira (8), causando destelhamentos, queda de árvores e alagamentos em municípios da região.

No município de Flores da Cunha, os bombeiros atendem a destelhamento de casas e tentam desobstruir ruas no interior do município.

Conforme o prefeito César Ulian, as localidades de Otávio Rocha, Travessão do Carvalho e Travessão Alfredo Chaves foram as mais afetadas pela chuva e vento, sendo que a última está em situação mais grave.

Parreirais e estufas foram danificados, bem como uma vinícola, que teve parte da estrutura tombada pelo vento, incluindo pipas de inox. A igreja e o salão da comunidade de Travessão Alfredo Chaves foram destalhados. Ao menos 15 casas no local também tiveram os telhados danificados, segundo balanço parcial.

Os estragos estão ainda sendo contabilizados pela equipe da prefeitura. A orientação é que os condutores tomem cuidado ao trafegar pelas estradas do interior, sobretudo pela presença de cabos de energia na pista e árvores.

Em Caxias do Sul, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil atendem a alagamentos em casas na Rua Pedro Girardi, no bairro Reolon, e destelhamentos nos bairros Cidade Industrial e São José.

Na RS-122, a interdição na ponte sobre o Arroio Tega, programada para terça-feira (9), foi cancelada pela concessionária CSG em decorrência da instabilidade climática. As demais vigas da nova ponte sobre o arroio seriam lançadas. A CSG informou que os trabalhos serão retomados conforme houver melhora nas condições climáticas.

Em Farroupilha, os bombeiros atenderam a um destelhamento na Linha 47, no interior da cidade. Os moradores tiveram que deixar a residência e se abrigar na casa de familiares.

Na RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, um galpão ficou destelhado atrás da sede da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Casas tiveram telhados danificados no bairro Aparecida, em Antônio Prado. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Antônio Prado / Divulgação

Já em Antônio Prado, uma casa no bairro Aparecida teve perda total no telhado, enquanto outras duas registraram danos parciais. O Corpo de Bombeiros esteve no local, distribuindo lonas aos moradores.