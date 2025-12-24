Chuva, calor e pouco sol: confira a previsão do tempo para a Serra e o Litoral

Instabilidade persiste em todo o Rio Grande do Sul até domingo (28). Neimar De Cesero / Agencia RBS

O clima nublado e instável que tem marcado a semana na Serra deve se manter, pelo menos, até sábado (27) na região. Nesta quarta-feira (24), a máxima deve alcançar os 25ºC, mas sem sol.

No dia de Natal, quinta-feira (25), as instabilidades mantêm a condição de sol entre nuvens em quase todo o Rio Grande do Sul. A região da Serra vai registrar períodos de céu nublado e chuva moderada a forte e não se descarta a possibilidade de temporais.

Leia Mais A presença como presente: estar aberto a acolher o próximo pode mudar o humor num dia ruim ou até salvar uma vida

Na sexta-feira (26), as instabilidades seguem no Estado, favorecendo a nebulosidade. O sol pode aparecer entre nuvens, com pancadas de chuva na Serra. A sensação será de abafamento, com temperaturas entre 20º e 26º em Caxias do Sul.

No sábado (27), as temperaturas ainda se mantêm elevadas, com máxima de 29º ao longo do dia, favorecendo a sensação de calor e abafamento pelo Estado. Na Serra, o sol aparece entre muitas nuvens com chuva em forma de pancadas moderadas.

Confira a previsão do tempo

Caxias do Sul

Quinta-feira (25): Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 25º.

Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 25º. Sexta-feira (26): Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 26º.

Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 26º. Sábado (27): Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 29º.

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 29º. Domingo (28): Sol com muitas nuvens e chuva pela manhã. Tarde e noite chuvosas. Mínima de 21º e máxima de 26º.

Gramado

Quinta-feira (25): Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 25º.

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Mínima de 20º e máxima de 25º. Sexta-feira (26): Muitas nuvens e manhã chuvosa. Tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima de 20º e máxima de 25º.

Muitas nuvens e manhã chuvosa. Tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima de 20º e máxima de 25º. Sábado (27): Pancadas de chuva à tarde e temporal à noite. Mínima de 21º e máxima de 30º.

Pancadas de chuva à tarde e temporal à noite. Mínima de 21º e máxima de 30º. Domingo (28): Sol com muitas nuvens e chuva pela manhã. Tarde e noite chuvosas. Mínima de 21º e máxima de 25º.

Arroio do Sal

Quinta-feira (25): Nublado com chuva pela manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima de 23º e máxima de 26º.

Nublado com chuva pela manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Mínima de 23º e máxima de 26º. Sexta-feira (26): Céu nublado com possibilidade de garoa. À tarde, o sol aparece com possibilidade de pancadas. Tempo firme à noite. Mínima de 23º e máxima de 24º.

Céu nublado com possibilidade de garoa. À tarde, o sol aparece com possibilidade de pancadas. Tempo firme à noite. Mínima de 23º e máxima de 24º. Sábado (27): Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva durante a tarde e noite. Mínima de 23º e máxima de 28º.

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva durante a tarde e noite. Mínima de 23º e máxima de 28º. Domingo (28): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Mínima de 23º e máxima de 27º.

Torres