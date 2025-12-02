Chegada do Papai Noel ocorrerá no dia 10, em Caxias do Sul

Um dos destaques da programação do Natal Brilha Caxias 2025 é a chegada do Papai Noel. Alencar Turella / Divulgação

Em Caxias do Sul, um dos destaques da programação do Natal Brilha Caxias 2025 é a chegada do Papai Noel, que ocorrerá no dia 10 de dezembro, a partir das 18h, em frente à sede da CDL Caxias (Rua Alfredo Chaves). A entrada é gratuita.

O tradicional encontro dos pequenos com o Bom Velhinho contará com show natalino, além de distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, picolé, bala, touca de Natal e balão.

Em caso de chuva, o evento, aberto ao público, será transferido para o dia 11 de dezembro.