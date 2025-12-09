Chegada do Papai Noel no centro de Caxias é transferida para quinta-feira em função do clima 

Alencar Turella / Divulgação

Em função da previsão de chuva e ventos fortes para esta quarta-feira (10), a chegada do Papai Noel foi adiada para quinta-feira (11), a partir das 18h, na Rua Alfredo Chaves (Palácio do Comércio), esquina com a Rua Sinimbu, em Caxias do Sul. Inicialmente, o evento ocorreria na quarta.

Totalmente gratuita e aberta à comunidade, a festividade contará com show natalino Rock Christmas e a distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, picolé, bala, touca de Natal e balão.

O evento integra o calendário de ações especiais da CDL Caxias para o período, que também reúne a promoção Natal Iluminado, o concurso Brilha Caxias e o Natal Brilha Caxias.