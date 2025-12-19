Cercamento eletrônico, coleta seletiva e Réveillon em novo local: as novidades de Arroio do Sal para o verão

Festa da virada de ano será na Praça do Farol. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a chegada das festas de final de ano, a expectativa é de que muitos moradores da Serra peguem a estrada rumo ao Litoral. Uma grande quantidade tem Arroio do Sal como destino. Assim, a cidade, que tem cerca de 11 mil habitantes, segundo o IBGE, deve ver a população saltar para até 200 mil, conforme uma projeção do secretário municipal do Turismo, Esporte, Juventude e da Cultura, Luciano Costa.

Para saber como a cidade está se preparando para a temporada de verão 2025/2026, o Pioneiro pegou a estrada rumo ao Litoral. Uma das principais novidades é a implementação do cercamento eletrônico, que, para além de garantir a segurança dos moradores, deve auxiliar as forças de segurança no período de maior movimentação.

Segundo o coronel Tomaz Gustavo Maciel de Lima, assessor especial de Segurança Pública da prefeitura, o cercamento eletrônico está funcionando a pleno há dois meses. Há uma sala de monitoramento, integrada com o governo estadual. São dezenas de câmeras instaladas, como em trechos da Avenida Assis Brasil, e no pórtico de chegada do município.

— Desde que começamos o trabalho, tivemos uma queda no número de alta velocidade (de veículo), que era muito comum, problemas no trânsito, assuntos na área de tráfico de drogas, roubos e assaltos, bem abaixo da média. Todas as câmeras de cercamento eletrônico de Arroio do Sal estão integradas ao sistema estadual de segurança pública — explica o coronel.

Arroio do Sal também está se preparando para iniciar o processo de coleta seletiva. Segundo o secretário Luciano Costa, isso deve ocorrer ainda em 2025.

Sobre limpeza, alguns visitantes podem ter percebido a orla com mais lixo, como foi visto nesta semana pela reportagem. Mas, Patrick Campos de Souza, secretário adjunto de Obras e Transportes, afirma que mutirões são realizados rotineiramente, e que essas ações foram intensificadas nos últimos dias.

Campos destaca ainda que houve um avanço nas luminárias de LED no município. Conforme ele, 45% da cidade já tem essa cobertura, e a meta é chegar em 80% nos próximos dias. A ciclovia da cidade também recebeu atenção especial ao longo do ano, e foram instalados quebra-molas em trechos como na Avenida Interpraias e próximo a escolas.

— Trabalhamos muito na parte de limpeza, de iluminação, fizemos alguns reparos em estradas. Nosso município é muito verde, então estamos sempre com uma equipe de roçada, e neste ano pela primeira vez tivemos nossas próprias capinadeiras mecânicas, isso sempre era terceirizado — resume o secretário Patrick Campos.

Virada do ano em novo local

No turismo e festas, a cidade aposta na Praça da Emancipação, conhecida como a Praça da Prefeitura. No dia 27, por exemplo, ocorrerá o evento Arroio do Sol Summer Festival, com a banda OKO, de reggae, Mascavo, Klaus e Vanessa.

E uma das novidades para quem for passar o Réveillon em Arroio do Sal será o local da festa, que voltará para a Praça do Farol. Nos últimos anos foi na Praça do Mar, no entanto, o local apresenta um visual de abandono e, inclusive, há um projeto para que a iniciativa privada assuma a administração.

A principal atração do Ano-Novo será o DJ Cabeção. Gaúcho conhecido pela versatilidade em sets de eletrônica, house e funk, e que já se apresentou em festivais como o Planeta Atlântida, The Town e Lollapalooza

— Neste ano a Marinha pintou e reformou todo o farol. Está bonito. Vamos colocar o palco do lado do farol na grama para que seja instagramável, vamos colocar Skywalker (um potente canhão de luz) — conta o secretário Luciano Costa sobre como será a festa.

Impacto no comércio local

Os empresários já estão na expectativa para o verão. Karine Monteiro, presidente da Associação dos Quiosqueiros de Arroio do Sal, explica que neste ano foi feita uma alteração na legislação, permitindo a instalação dos pontos na faixa de areia a partir de 10 de novembro, e seguindo a temporada até 1º de maio.

São 33 pontos, sendo que 22 estão ativos ao longo dos 27 quilômetros de faixa de areia. E em outubro os associados participaram de um curso de boas práticas, com 39 pessoas, que ganharam um certificado e um adesivo para colocar nos quiosques.

— Eles estão bem otimistas e positivos, fazendo o máximo possível para atender bem o pessoal que já está vindo. Neste ano temos também a questão de que em quase 100% da nossa orla os quiosques são em contêineres, e isso é uma impressão positiva — diz Karine.

Cristiano Borges Pereira, marido de Karine, e proprietário do Quiosque do Borges, afirma que já teve um incremento de 80% no faturamento na comparação com os primeiros dias da temporada do ano passado.

— Procuramos novos produtos para trazer ao turista, estamos com um cardápio bem variado e diferente, que é muito importante, para sempre ter uma novidade para quem vem — complementa.

A sorveteria Estação do Verão, no Centro, já está aberta para a temporada. As sócias Cláudia Magnus e Elizandra Bittencourt, que são professoras, acabam mesclando as duas atividades. O empreendimento fica aberto de dezembro a março, e nos finais de semana até a Páscoa. Elas têm parceria com a Nestlé. A média é de aproximadamente 5 mil clientes na alta temporada por dia.

— O maior fluxo é depois do Natal, até mais ou menos o dia 15 de janeiro o movimento é todos os dias, depois disso é mais no final de semana. Estamos com receio por causa do inverno, esse inverno foi muito ruim para as lojas, mas temos a expectativa de que seja bom igual ao ano passado, que foi um dos melhores — afirma Cláudia.

Recordações da infância

Arroio do Sal faz parte do imaginário da infância de Messias Pereira, morador de Novo Hamburgo, mas natural de São Francisco de Paula. Ele frequenta a praia desde a infância. Nesta semana, aproveitou para conciliar as férias dele com a da filha Maria Emília, 13. Ao lado da esposa, Viviane, desfrutaram por uma semana o município.

— Acabo lembrando de coisas da época de infância, quando vinha com meus pais, e a questão do sossego. É uma praia mais tranquilas, conseguimos vir (numa época) mais tranquila, o pessoal é acolhedor — conta Pereira.

Ao lado da esposa Franciela e da filha Isadora, 9, o engenheiro mecânico Fiori Giglioti foi apenas na segunda-feira (15) para ver as condições de Arroio do Sal. Na visão dele, a cidade estava calma, ainda longe do movimento do final de ano. Outro ponto positivo destacado foi a condição do mar, sem o tradicional "chocolatão". Com isso, a família de Caxias do Sul já planeja mais uma viagem ao Litoral:

— Está prometendo de retornarmos, principalmente pela qualidade que está o mar, limpo, chamando bastante atenção do pessoal. Aqui em Arroio do Sal está atrativo para retornarmos e ficarmos mais uma semana — afirma Giglioti.

Natural de Caxias do Sul, o casal de aposentados Dalila e Odilon Cardoso estava em Arroio do Sal para fazer uma limpeza na casa deles, que fica em Areias Brancas. Eles são proprietários da residência há 20 anos, mas acabam ficando o Natal e Ano-Novo na Serra. Depois, se organizam com os filhos para ir ao Litoral.

— Eu acho que (a cidade) melhorou muito de uns tempos para cá, tem tudo que o que precisa por aqui — resume a aposentada.

Foco no desenvolvimento da cidade

Foi aprovado recentemente o novo Plano Diretor de Arroio do Sal. A atualização busca, por exemplo, consolidar o município como um centro turístico, de lazer e veraneio, além de gerar novos negócios. O documento foi elaborado em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Entre os principais objetivos está o desenvolvimento industrial, principalmente com a implantação de dois portos. Um deles é o Meridional, que nesta semana recebeu autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para seguir os trâmites para a próxima etapa. Após concluir a análise do estudo de impacto ambiental, o órgão sinaliza que o empreendedor apresentou toda a documentação necessária para desenvolver o projeto. Também foi autorizada a realização de uma audiência pública para apresentação do projeto à sociedade.

Local onde será construído o Porto Meridional, que teve avanços nos trâmites nesta semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Entendemos que é uma oportunidade ímpar, se analisarmos o cenário macro da nossa região. Vemos que alguns lugares já esgotaram o espaço de expansão urbana, e nós precisamos desse regramento adequado para ser o protagonista da nossa história. Não queremos ser (por exemplo) Balneário Camboriú, Torres, Capão da Canoa, temos nossas características aqui, mas entendemos que nesses próximos anos as coisas tendem a acontecer em uma velocidade maior — afirma o secretário Municipal de Planejamento, Trabalho, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ranieri Braga.