Cerca de 50 mil veículos são esperados na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral, durante o feriado de Natal

Durante o período, a fiscalização será intensificada. Ulisses Castro / Agencia RBS

O fluxo de veículos entre a Serra gaúcha e o Litoral Norte deve ser intenso nos próximos dias, com previsão de até 50 mil veículos circulando pela Rota do Sol em direção às praias até o retorno do feriado de Natal. A estimativa foi apresentada pelo comandante da 1ª Companhia Rodoviária do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3ºBRBM), capitão Melk Lima de Almeida.

De acordo com dados históricos analisados pelo comando, no ano passado, entre os dias 21 e 25 de dezembro, foram registrados 47,1 mil veículos no sentido Serra–Litoral. No sentido inverso, Litoral–Serra, o volume chegou a 25.860 veículos no mesmo período.

Para este ano, a expectativa é de números semelhantes ou até superiores. Isso se deve, conforme o capitão, a um aumento estimado de cerca de 3% na frota de veículos no Estado.

— Podemos, sim, trabalhar com a previsão de cerca de 50 mil veículos transitando entre a Serra e o Litoral durante todo o período do Natal — afirmou o comandante.

Dias e horários de maior movimento

A previsão, conforme o comandante, indica que o maior volume de tráfego deve ocorrer já a partir do fim da tarde desta sexta-feira (19), com pico concentrado principalmente no sábado (20), quando a movimentação tende a ser ainda mais intensa ao longo de todo o dia. No domingo (21) e nos dias seguintes até a véspera de Natal, o fluxo permanece alto, porém, em patamares um pouco menores.

Quanto aos horários, Almeida aponta que o trânsito costuma ser mais carregado durante as tardes e início da noite, embora pela manhã também haja circulação significativa. No sábado (20), a tendência é de movimento intenso durante todo o dia.

Durante o período, a fiscalização será intensificada, com foco em excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e uso do cinto de segurança. Serão utilizadas operações com radares móveis e de fiscalização de alcoolemia, distribuídas conforme os horários com maior incidência de infrações.

Movimento intenso também nas rodovias da EGR

Nas rodovias que dão acesso à Serra, a estimativa também aponta intenso movimento entre 22 a 28 de dezembro. Conforme a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), são esperados 41,4 mil usuários na RS-235, na praça de pedágio de Gramado, na Região das Hortênsias. Já no pedágio de São Francisco de Paula, são aguardados 37,3 mil usuários no mesmo período.

Orientações aos motoristas

O comandante reforça que a recomendação principal é viajar durante o dia, planejar o trajeto com antecedência e revisar o veículo antes de pegar a estrada. A Rota do Sol possui características específicas de relevo e sinalização, o que exige atenção redobrada, especialmente para quem não conhece bem o trajeto.

— Respeitar os limites de velocidade, manter distância segura entre os veículos, não realizar ultrapassagens arriscadas e jamais misturar álcool e direção são atitudes fundamentais para uma viagem segura — destacou.

Em situações de acidente ou necessidade de apoio na rodovia, os motoristas devem acionar o telefone 198, do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que funciona 24 horas por dia.

Operação Verão Rota do Sol

Para garantir mais segurança e resposta rápida a emergências na rodovia, a 18ª Operação Verão Rota do Sol se iniciou nesta sexta-feira (19) e segue até o fim de fevereiro de 2026. Durante o período, serão empregados diariamente quatro bombeiros militares e duas viaturas — um caminhão de combate a incêndio e uma ambulância de resgate — na base situada no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula.