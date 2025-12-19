Geral

Rumo à praia
Notícia

Cerca de 50 mil veículos são esperados na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral, durante o feriado de Natal

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, maior volume de tráfego deve ocorrer já a partir do fim da tarde desta sexta (19), com pico concentrado principalmente no sábado

Pablo Ribeiro

