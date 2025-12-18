Ceias prontas ganham espaço em Caxias do Sul e viram aposta consolidada dos restaurantes

Ler resumo

Além do tradicional peru, pacotes englobam acompanhamentos indispensáveis. Ulisses Castro / Agencia RBS

A encomenda de ceias de Natal e Ano Novo deixou de ser um serviço pontual para se tornar uma alternativa cada vez mais presente na rotina de fim de ano dos caxienses. O que antes era um nicho restrito a poucos estabelecimentos hoje se disseminou pelo setor gastronômico da cidade, impulsionado pela busca por praticidade, conforto e mais tempo de convivência em família.

Levantamento do Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho (Segh) aponta que, de 46 restaurantes consultados, sete informaram que disponibilizam ceia de Natal sob encomenda, evidenciando a força dessa tendência.

Para o presidente do Segh, Marcos Antônio Ferronatto, proprietário do Ferronatto Gastronomia e Eventos, a expansão está diretamente ligada à mudança no comportamento das famílias.

— Acredito que passa principalmente na praticidade e na tranquilidade das pessoas se encontrarem. A dificuldade de tempo está cada vez maior, o pessoal tem menos tempo para se encontrar. E o Natal é um momento especial, onde as pessoas querem ter essa possibilidade de conversar mais, trocar ideias, ficar em família e não ter muito a função do preparo da ceia — afirma.

Segundo Ferronatto, o crescimento do serviço é consistente e contínuo.

— Tem um crescimento significativo, e os restaurantes que estão elaborando já estão com demanda grande e sempre com uma boa expectativa. Ele vem crescendo ano a ano, vem com uma ascendência grande. No meu restaurante, por exemplo, já estamos fazendo ceias de Natal há praticamente 20 anos — conta.

Com mais restaurantes oferecendo o serviço, a diferenciação passou a ser feita pelo cardápio e pela identidade de cada casa, partindo dos pratos típicos, como o peru no Natal e as carnes suínas no Ano-Novo, até os mais diversos acompanhamentos, como farofas, maioneses e arroz à grega, que seguem como itens indispensáveis. De acordo com Ferronatto, a maior parte dos restaurantes trabalha tanto com ceias de Natal quanto de Ano-Novo, adaptando o menu conforme o perfil do cliente.

Conforme o dirigente, o público que mais procura o serviço é majoritariamente familiar.

— São todos os perfis, mas mais famílias, mais pessoas de meia idade que geralmente convidam a família para fazer a ceia em conjunto — afirma.

Para este fim de ano, a expectativa do setor é positiva.

— Nós acreditamos que, pelo que estamos vendo, uma faixa de 10% de crescimento em relação ao ano passado. A procura está sendo boa — afirma Ferronatto.

Oportunidade para um restaurante recém-aberto

Inaugurado há pouco mais de um mês, o Fava Bistrô decidiu apostar pela primeira vez nas ceias de Natal como um complemento estratégico. A proprietária Meghi Quos, 27 anos, conta que a decisão foi influenciada pela experiência familiar.

— Minha sogra já trabalha há alguns anos com ceias e já tem clientes fixos dela. E a gente viu a oportunidade de ter um extra agora para o final de ano.

Meghi e Ronan Quos comandam o Fava Bistrô. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como o restaurante não abrirá o bufê no dia 24, a equipe estará focada exclusivamente nas encomendas. A procura, segundo Meghi, surpreendeu ela e o marido, Ronan de Figueiredo Quos, 27, também proprietário. Até o momento, o Fava Bistrô já fechou 10 pedidos.

— A gente começou a divulgar. Fizemos panfletos nas mesas e a procura foi mais do que esperada. A gente não tinha tanta expectativa por ser o nosso começo e o primeiro ano com as ceias. E o público é majoritariamente de famílias, na faixa de quatro a seis pessoas. O valor médio é de R$ 90 por pessoa, com um pacote completo.

— Vai tudo incluso: o chester, salada, farofa, arroz à grega e maionese. A gente vende como adicional o salpicão e as sobremesas. Já vai pronto pra sentar à mesa e comer.

Alguns itens da ceia do Fava Bistrô. Ulisses Castro / Agencia RBS

A retirada será no dia 24, com possibilidade de entrega. Para dar conta da produção, a equipe de quatro funcionários deve receber reforço pontual.

— A gente está pensando em pegar uma pessoa extra para o dia da ceia, e que fique só nas sobremesas — sintetiza.

Para Meghi, a motivação do cliente é clara.

— Eu acredito que é pela praticidade de não perder muito tempo preparando a ceia, pois depois tem a questão da limpeza. Sobra mais tempo para acomodar os convidados, ficar com a família. Ano que vem já temos uma ideia de fazer um cardápio um pouquinho maior — afirma.

Tradição, personalização e receitas de família

Com 13 anos de história, o Amada Cozinha oferece ceias de Natal há uma década. A proprietária Carolina Dal Pont Branchi, 39, diz que o serviço se consolidou ao longo do tempo.

— Desde 2015 fazemos as ceias de Natal. As de Ano-Novo a gente também faz eventualmente e, esse ano, eu vou fazer de novo — conta.

Carolina considera a logística como o grande desafio do trabalho. Ulisses Castro / Agencia RBS

Ela observa que tanto a procura quanto a oferta aumentaram.

— Muita gente está procurando e muita gente está fazendo também. Eu acho que essa procura vem da questão de as pessoas estarem saturadas de passar o dia da véspera de Natal cozinhando. Encomendar a ceia representa conforto e praticidade.

Os pedidos começam a aparecer já em novembro.

— A minha maior venda é direto com meus clientes. As pessoas querem praticidade, querem atenção. E a produção é altamente personalizada. A pessoa escolhe, passa quantas pessoas participarão da ceia e eu monto. Os valores variam conforme o pedido. Uma ceia simples para quatro pessoas vai de R$ 700 a R$ 1 mil.

O cardápio inclui entradas elaboradas e sobremesas tradicionais da família.

— A cassata de nozes e o bolo de reis são receitas da minha avó. Entre as novidades está a torre de profiteroles, além de itens como burrata caprese e terrine natalina — conta.

Alguns itens da ceia do Amada Cozinha. Ulisses Castro / Agencia RBS

A logística, segundo Carolina, é um dos maiores desafios. Com dois funcionários na cozinha e dois no salão, ela detalha que tudo precisa ser minuciosamente planejado.

— Eu faço uma programação toda diferente, com todos os itens, o que vai pra cada um. Depois outra programação com os pedidos, endereços, quem vai retirar, quem quer a entrega. É uma logística bem intensa.

Apesar disso, o esforço compensa.