Caxiense Jair Zauza é eleito presidente da Associação Gaúcha de Procons 

Registro do 4º Seminário das Relações de Consumo, onde foi criada a Associação Gaúcha de Procons. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A recém criada Associação Gaúcha de Procons elegeu, na última semana, o coordenador da entidade de defesa do consumidor em Caxias do Sul, Jair Zauza, como presidente da entidade estadual. A coordenadora do Procon de Alegrete, Juliana da Silva Camillo, foi eleita como vice.

A escolha ocorreu durante o 4º Seminário das Relações de Consumo, realizado em Caxias do Sul. O encontro contou com 50 representantes de Procons gaúchos. Entre as definições do grupo estava a criação da entidade. A Associação Gaúcha de Procons deverá unificar as demandas, promover formação continuada e criar maior representatividade à entidade no Estado.

Conforme Zauza, a associação irá somar forças entre as entidades, permitindo que os Procons de pequenos municípios tenham a mesma capacidade de resposta e diálogo que os grandes centros. Além disso, a entidade prevê uma série de ações conjuntas, que deverão beneficiar a coletividade: