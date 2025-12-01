Caxiense Jair Zauza é eleito presidente da Associação Gaúcha de Procons 

A recém criada Associação Gaúcha de Procons elegeu, na última semana, o coordenador da entidade de defesa do consumidor em Caxias do Sul, Jair Zauza, como presidente da entidade estadual. A coordenadora do Procon de Alegrete, Juliana da Silva Camillo, foi eleita como vice.
A escolha ocorreu durante o 4º Seminário das Relações de Consumo, realizado em Caxias do Sul. O encontro contou com 50 representantes de Procons gaúchos. Entre as definições do grupo estava a criação da entidade. A Associação Gaúcha de Procons deverá unificar as demandas, promover formação continuada e criar maior representatividade à entidade no Estado.
Conforme Zauza, a associação irá somar forças entre as entidades, permitindo que os Procons de pequenos municípios tenham a mesma capacidade de resposta e diálogo que os grandes centros. Além disso, a entidade prevê uma série de ações conjuntas, que deverão beneficiar a coletividade:
- Padronização e eficiência: para procedimentos e resulta em maior eficiência no atendimento ao consumidor.
- Troca de conhecimento: troca contínua de conhecimento entre coordenadores e equipes técnicas, essenciais para lidar com temas complexos como o "Procon IA" ou os "Desafios dos Jogos Online".
- Políticas públicas articuladas: aprimorar políticas públicas com atuação coletiva e mais articulada.
- Defesa robusta: defesa mais robusta e coordenada diante de práticas abusivas de grandes empresas.
- Representatividade: ampliação da voz dos Procons junto aos poderes públicos e à sociedade.