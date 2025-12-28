Caxias do Sul registra o terceiro maior volume de chuva no RS neste sábado

Forte chuva marcou o sábado (27) no Rio Grande do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

A forte chuva que atingiu Caxias do Sul no final da tarde de sábado (27) foi a terceira mais volumosa do Rio Grande do Sul naquele dia. Foram 57,2 milímetros contabilizados pelo Centro de Monitoramento e Reporte de Danos do Centro de Operações da Defesa Civil do Estado.

Apesar do alto volume de chuva, a cidade da serra gaúcha não registrou nenhum estrago ou dano em função do temporal.

Os municípios gaúchos que tiveram o maior volume no sábado foram Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, e Anta Gorda, no Vale do Taquari, que registraram 59,8 e 57,4 milímetros, respectivamente.

Previsão para os próximos dias

A instabilidade deve se manter na região da Serra e em todo o Estado nos próximos dias.

Neste domingo (28)

O transporte de umidade vindo do norte do país, aliado ao deslocamento da frente fria, segue favorecendo a formação de instabilidades, com céu entre muitas nuvens e períodos nublados em partes do Rio Grande do Sul. Caxias pode ter, novamente, temporais.

Segunda-feira (29)

Os temporais ocorrem de forma isolada no norte do Estado, com raios e risco de queda de granizo. A serra terá sol entre muitas nuvens com períodos de céu fechado e chuva de moderada a forte.

Terça-feira (30)

As instabilidades permanecem concentradas na metade norte, com chuvas de moderada a forte intensidade.

Quarta-feira (31)