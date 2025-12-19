Caxias do Sul receberá recurso para construção de moradias transitórias para pessoas em situação de rua

Ler resumo

Secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel, em apresentação do novo programa. Vitor Rosa / Divulgação

Como parte do Programa RS Social Recomeço, Caxias do Sul receberá um repasse para a construção de moradias transitórias para pessoas em situação de rua. O anúncio foi feito na última segunda-feira (15) pelo governador Eduardo Leite, em evento no Palácio do Piratini.

Caxias foi contemplada ao lado de Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. Para os quatro municípios, o repasse será de R$ 40 milhões por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação de Assistência Social (FAS), a entidade está, neste momento, formatando o projeto para receber o programa. A partir dele, detalhes adicionais serão conhecidos sobre a instalação em Caxias.

O Estado efetuou um repasse de R$ 750 mil para essa estruturação inicial.

Cidades Recomeço

Os espaços com as moradias transitórias serão chamados de Cidades Recomeço. Como explica o secretário de Desenvolvimento Social do RS, Beto Fantinel, o projeto é inspirado no Programa Reencontro, de São Paulo (SP), que constituiu a chamada Vila Reencontro com essas unidades.

O objetivo é a saída qualificada da situação de rua, com acompanhamento de uma equipe técnica. No programa paulista, há ações integradas ao programa com atendimentos em áreas como assistência e desenvolvimento social, direitos humanos e cidadania, saúde, trabalho e renda, educação, segurança alimentar e nutricional.

O secretário calcula que cada município deve ter pelo menos 60 módulos habitacionais. O número será avaliado conforme a demanda de cada uma das cidades.

— A vila, o espaço, o Cidades de Recomeço é um espaço onde vamos ter pactuado um número de módulos. São módulos de 18 metros quadrados, junto ao equipamento vai ter o refeitório, área de convivência, pracinha, os espaços todos de integração social e nós teremos também, dentro desse equipamento, uma equipe técnica que vai atuar no atendimento personalizado das pessoas, famílias que estarão acolhidas nas nossas cidades de recomeço — detalhou o secretário.

O planejamento é que o atendimento seja personalizado para reconstruir relações sociais e comunitárias. A transição de cada pessoa atendida deve durar até 24 meses, como conta o secretário:

— Em 24 meses, queremos que ela esteja reabilitada, qualificada, refeito os laços familiares para que ela possa ter a oportunidade de viver, como qualquer ser humano merece viver, com dignidade. E também abre oportunidade para outra pessoa acessar aquele espaço.