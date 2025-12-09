Caxias do Sul mobiliza gabinete de crise por ventos que podem chegar aos 60 km/h acompanhados de forte chuva

Defesa Civil, coordenada em Caxias pelo Tenente Armando da Silva, está em alerta diante dos prognósticos do clima. Andréia Copini / Divulgação

Caxias do Sul ativou seu gabinete de crise na manhã desta terça-feira (9) em razão da previsão de ventos fortes, que podem atingir 60 km/h, e chuva intensa.

A mobilização, que envolve secretarias da prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, coordena ações preventivas, especialmente nas localidades de Vila Cristina, Vila Oliva e Fazenda Souza, onde, segundo os modelos matemáticos, o ciclone pode voltar a atuar com mais intensidade.

O grupo se reuniu no Centro Integrado de Operações (CIOp) para analisar o balanço das ocorrências desde a chegada do fenômeno climático à região, no fim da tarde de segunda-feira (8).

A prioridade é proteger as áreas mais vulneráveis e planejar as próximas etapas de resposta. Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o volume de chuva pode alcançar 90 milímetros entre 15h e 23h desta terça-feira em Caxias do Sul.

Até o momento, o temporal se concentrou na Zona Norte da cidade e não causou estragos significativos. A prefeitura registrou alagamentos na parte baixa do bairro Reolon e o destelhamento de um sobrado no bairro Cidade Industrial. O Corpo de Bombeiros atendeu a quatro chamados de moradores da Rua Luiz Covolan, entre os bairros Santa Catarina e Reolon.

Comporta aberta preventivamente

Em medida preventiva, o Samae realizou a abertura de 5% da comporta da represa São Miguel, no bairro Fátima. O objetivo é manter o nível da água abaixo do limite de segurança.