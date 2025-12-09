Geral

Alerta Meteorológico
Notícia

Caxias do Sul mobiliza gabinete de crise por ventos que podem chegar aos 60 km/h acompanhados de forte chuva

Defesa Civil, Bombeiros e prefeitura coordenam ações preventivas e fazem balanço de estragos após ciclone extratropical.

Pedro Zanrosso

