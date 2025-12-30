Geral

Quase 30 comunidades
Notícia

Caxias do Sul é o quarto município do Estado com maior número de pessoas vivendo em favelas

IBGE contabilizou 22,9 mil moradores de comunidades em condições precárias de infraestrutura e serviços básicos na cidade. Dados foram coletados pelo Censo Demográfico 2022 e divulgados neste mês

Luca Roth

