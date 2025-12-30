Caxias do Sul é o quarto município do Estado com maior número de pessoas vivendo em favelas

Ler resumo

Para ser enquadrada como favela ou comunidade urbana, área precisa concentrar no mínimo 50 domicílios, estar em situação fundiária irregular e ter carência de serviços públicos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Caxias do Sul ocupa a quarta colocação entre os municípios do Rio Grande do Sul com o maior número de habitantes vivendo em favelas: são 22.938 pessoas situadas nesta condição, o equivalente a 4,9% da população total da cidade. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados neste mês, após análise baseada no Censo Demográfico 2022.

Para ser enquadrada como favela ou comunidade urbana, a área precisa concentrar uma quantidade mínima de 50 domicílios e estar em situação fundiária irregular — terreno não pertencente aos moradores dos imóveis.

Outro critério fundamental avaliado pelos recenseadores diz respeito à ausência de serviços públicos. É necessário que ao menos dois não sejam atendidos, conforme explica o chefe da agência do IBGE em Caxias, Clademir Guielcer de For:

— Pode ser uma falta de pavimentação na rua, uma falta de serviços de saúde ou de transporte público, além da questão da violência. Ao atingir algumas dessas características, enquadramos como favela justamente para ter uma visão específica sobre aquela comunidade e dar subsídio às políticas públicas.

O Censo 2010 contabilizou 28.167 pessoas morando em favelas no município, ou seja, houve uma diminuição de 18,6% em relação ao levantamento mais recente. Naquela ocasião, foram apontados 24 aglomerados subnormais — termo utilizado anteriormente pelo instituto para se referir à favela.

9 mil domicílios em favelas

São mais de 9 mil domicílios instalados em favelas de Caxias, sendo que 99% deles possuem água canalizada. O Censo 2022 também trouxe um panorama sobre a infraestrutura nas imediações das vilas. No entorno de 32% das moradias não há vias pavimentadas, enquanto que, perto de residências fora das comunidades urbanas esse índice cai drasticamente para 3,8%.

Favelas não são caracterizadas apenas por casas construídas em encostas. Ulisses Castro / Agencia RBS

O estudo aponta que 46,2% dos domicílios de favelas caxienses não têm árvores no entorno. Em 47,7% inexistem calçadas ou passeio público nas proximidades, percentual que diminui para apenas 6,9% em regiões fora desses locais.

Por outro lado, a iluminação pública está atendida nos arredores de 84,8% das moradias faveladas, conforme o IBGE.

Quase 30 favelas em Caxias

O Censo identificou a presença de 28 favelas em Caxias do Sul, o que representa uma área territorial de 5,18 km² — ou mais de 700 campos de futebol ou 52 shoppings lado a lado.

Duas das maiores comunidades urbanas mapeadas são vizinhas: Vale do Planalto e Cooesp, localizadas entre os bairros Planalto e São Victor Cohab. Segundo o IBGE, as vilas somam 1,7 mil domicílios em favelas, habitados por 4,3 mil pessoas.

Córrego com esgoto a céu aberto que corta a região e é rodeado por moradias é conhecido como Valão do Planalto. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das características de vulnerabilidade que se destacam por lá é o chamado Valão do Planalto, um córrego com esgoto a céu aberto que corta a região e é rodeado por moradias. A vala foi coberta com asfalto em um determinado ponto que, por esse motivo, se tornou conhecido como beco da Chapa.

A aposentada Maria Lenir dos Santos, 71 anos, reside há mais de duas décadas a poucos metros do córrego. Entre a rotina de cuidar da casa e costurar, ela gosta de sentar na frente de casa em um banco de madeira que instalou. O odor que sobe da vala, porém, torna desagradável um simples descanso.

— É bastante fedido. Quando está muito quente, perto de chover, eu não aguento ficar aqui fora sentada. O cheiro vem com tudo — confessa.

Maria Lenir dos Santos reside a poucos metros do córrego. Atrás dela (foto), uma espécie de pinguela está danificada, impedindo o acesso à casa onde a neta morava. Ulisses Castro / Agencia RBS

Outra precariedade de infraestrutura pública que se apresenta no quintal da casa da dona Maria e outras famílias é uma rua improvisada e estreita, de terra e cascalho.

— Eu adoro meu lugarzinho, os vizinhos se entendem. Mas o que é mais difícil hoje é o pó da rua, porque o valão a gente está acostumado. Em dia de chuva faz barro e em dia de sol sobe a poeira. Lavar roupa e limpar a casa é dia após dia — relata.

Em um trecho de em torno de 250 metros de via, entre as ruas Danilo Tarquínio Basso e Juvelino Duarte de Matos, também não há pavimentação ou calçada e, à noite, a passagem fica às escuras por ausência de postes de luz. É um caminho muito utilizado pelos trabalhadores da comunidade em todos os horários porque faz a ligação entre bairros.

Com problemas de locomoção, Ademar Oliveira da Silva, 76, tem dificuldades para caminhar pela rua — ainda não regularizada e, portanto, sem denominação.

Seu Ademar sonha com a pavimentação da rua na frente de casa. À esquerda (foto), passa o "Valão do Planalto". Ulisses Castro / Agencia RBS

— Quando eu era "bão", eu tapava esses buracos, arrumava com cascalho. Hoje não posso mais. É difícil. Se fizessem o calçamento, seria bem melhor — sugere o aposentado, morador daquela rua há 25 anos.

O secretário municipal de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, que também é presidente das associações de moradores de bairros (Amobs) Planalto I e II, afirma que é difícil para a prefeitura fazer melhorias por conta das áreas serem irregulares, muitas vezes fruto de ocupações.

Ainda assim, o poder público realiza, de acordo com ele, manutenções pontuais, como o ajuste de vias não pavimentadas.

"Tenho 40 anos, nasci e fui criado aqui no bairro Planalto, e ele evoluiu muito", diz Weber. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Temos em torno de mil famílias que moram na beira do Valão do Planalto. Nós já conseguimos fazer algumas contenções em pontos onde houve desmoronamentos ou onde a água invadiu residências. Mas, de uma forma geral, ele ainda precisa de manutenções constantes para que não suba e alague casas. Temos no bairro ainda três vias que não estão pavimentadas. Eu tenho 40 anos, nasci e fui criado aqui no bairro Planalto, e ele evoluiu muito — avalia Weber.

Em Caxias do Sul, há favelas que se constituíram há décadas e outras mais recentes. As comunidades foram erguidas desde o interior, como os Altos de Galópolis, até a região central, como o Primeiro de Maio e o Euzébio Beltrão de Queiroz.

— Temos uma característica de favelas mais históricas, como a do Primeiro de Maio, a do Euzébio Beltrão de Queiroz e a do Jardelino Ramos. São regiões históricas, que ficam presas numa situação de favela. Por mais que a regularidade dos imóveis foi sendo providenciada, ainda existem fatores que acabam mantendo a caracterização como favela. E temos favelas mais novas, que têm o mesmo histórico de invasão de propriedade, como o Monte Carmelo, com mais ou menos 20 anos — complementa o chefe da agência do IBGE na cidade.

Cidades da Serra no ranking

O Rio Grande do Sul é o 12º Estado em quantidade de população residente em favelas e comunidades urbanas, com 416.534 pessoas, ou 3,8% da população.

Além de Caxias, outras três cidades da Serra estão no ranking de moradores de favelas no Estado. Destaque para Bento Gonçalves, que está na 15ª colocação, com 6,4 mil habitantes de comunidades urbanas. A lista abrange 53 municípios gaúchos.