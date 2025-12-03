Catedral de Caxias do Sul terá programação especial de Natal com concertos e procissão luminosa na Praça Dante Alighieri

Procissão reuniu centenas de fiéis em 2024. Felipe Padilha / Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

A Catedral Diocesana de Caxias do Sul preparou uma programação especial para celebrar o período que antecede o Natal, com destaque para apresentações culturais, momentos de integração comunitária e a tradicional procissão luminosa pela Praça Dante Alighieri. As atividades fazem parte das celebrações do Jubileu de 2025, que inspira o tema Peregrinos da Esperança, e se estendem por todo o mês de dezembro.

Atividades do Advento

Quinta-feira (11), às 20h — Concerto de abertura

Apresentação da Orquestra Acadêmica da Universidade de Caxias do Sul (UCS), sob regência de Fábio Alves, e do Coral Vivere, dirigido por Aline Giacomet. O evento contará ainda com participação do artista Mateus Zanotti. O concerto será realizado na Catedral Santa Teresa.

Sábado e domingo (13 e 14) — Bênção do Presépio e das imagens do Menino Jesus

A bênção será realizada em todas as missas da Catedral ao longo do fim de semana.

Domingo (21), às 19h — IV Domingo do Advento e Noite Luminosa

A missa será cantada pelo Coral Unimed. Logo após, ocorre a tradicional procissão luminosa ao redor da Praça Dante Alighieri, um dos momentos mais aguardados da programação.

Segunda-feira (22), às 19h — Celebração Penitencial

Celebração comunitária e encerramento da novena das Comunidades.

Celebrações de Natal, do Jubileu e de Ano Novo

Quarta-feira (24), às 19h — Missa da Noite de Natal

Celebração da véspera de Natal, presidida pelo bispo dom José Gislon.

Quinta-feira (25) — Missas do Dia de Natal

As celebrações seguem os horários de domingo: 9h, 11h e 19h.

Domingo (28), às 09h e 11h — Missa da Sagrada Família

Celebrações da Festa da Sagrada Família.

Domingo (28), às 19h — Missa de Encerramento do Jubileu da Esperança

A celebração será presidida por dom José Gislon, marcando o encerramento oficial do Ano Santo.

Quarta-feira (31), às 19h — Missa em Ação de Graças

Celebração que encerra o ano de 2025 na Catedral.

Quinta-feira (1º de janeiro), às 11h e 19h — Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz