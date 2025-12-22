Geral

Dezembro vermelho
Casos de HIV crescem 30% em 10 anos em Caxias do Sul, mas tratamento garante qualidade de vida

Como estratégia para frear aumento de casos, além do preservativo, a Secretaria Municipal da Saúde decentralizou o acesso à Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), medicamento que pode evitar a contaminação

Gabriela Alves

