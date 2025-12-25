Caseira, trabalhadora e apegada à família: quem era a mulher morta no acidente na Rota do Sol, na Serra

Ela será cremada em cerimônia marcada para as 16h30min desta quinta-feira (25). Arquivo Pessoal / Divulgação

Definida como uma pessoa caseira, apegada às filhas e ao marido, além de muito trabalhadora, Solange de Fátima Silvestri Sirtolli, de 53 anos, vítima do acidente na Rota do Sol no início da manhã de quarta-feira (24), será cremada nesta quinta-feira (25), às 16h30min, em Caxias do Sul. Ela era passageira de um Corsa que fazia o sentido Serra-Litoral, quando colidiu de frente com um Prisma.

Além do legado de trabalho, a família define que Solange deixa uma história marcada pelo afeto, pela presença junto de suas duas filhas e do marido, além do cuidado e do bom humor.

Ao longo sua trajetória, construiu um legado de carinho e dedicação, sendo lembrada pela gentileza, pela escuta e pelo sorriso, apesar das dificuldades.

Solange deixa o marido Olavo Sirtolli, 53, e as filhas Larissa, 27, e Mayara, 24.