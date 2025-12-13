Casamento Comunitário celebra a união de 88 casais em Caxias do Sul

Marinez (E) e a filha Makele se casaram na mesma cerimônia. Na foto, Valmir (E), esposo de Marinez, e Jonathan, marido de Makele. Ulisses Castro / Ulisses Castro

Desfilar sobre o tapete vermelho e dizer o "sim" para quem se ama é um dos momentos mais emocionantes na vida de muitos casais. Para a família Miranda, de Caxias do Sul, foi ainda mais especial. É que a mãe Marinez, 51 anos, e a filha Makele, 31, oficializaram a união juntas, no 18º Casamento Comunitário. A cerimônia coletiva foi realizada neste sábado (13), na Vila Olímpica da UCS, e reuniu outros 86 casais.

Vestidas de noiva e com buquês de flores rosa e azul, mãe e filha dizem que viveram a realização de um sonho:

— Quando conversávamos, comentávamos sobre esse desejo de casar e vestir o vestido de noiva. Foram muitos anos falando sobre isso. Agora surgiu a oportunidade e foi tudo muito rápido. É uma felicidade tão grande, é uma felicidade dupla — ressalta Makele.

Leia Mais RS registra mais casamentos e redução nos divórcios, diz IBGE

Marinez e a filha Makele. Ulisses Castro / Ulisses Castro

Marinez lembra que conheceu o companheiro Valmir Leoni, 51, há 16 anos em uma empresa. No mesmo ano, Makele começou o namoro com Jonathan Oliveira, 31 — eles estudavam na mesma escola e namoraram por quatro anos antes de decidirem morar juntos.

— É muita emoção, porque temos o mesmo tempo de convivência — comenta a mãe.

Éder Guimarães de Oliveira e Viviane Assis de Brito estão juntos há dois anos. Ulisses Castro / Ulisses Castro

A tarde de sábado foi igualmente feliz para a auxiliar de limpeza Viviane Assis de Brito, 27, e o operador de empilhadeira Éder Guimarães de Oliveira, 27. Eles são moradores do bairro Pioneiro e estão juntos há dois anos.

— Eu estou muito feliz, muito honrada. Tenho certeza que a decisão que estou tomando é certa. Eu quero ficar ao lado dele — diz Viviane.

— Eu não conhecia o formato do Casamento Comunitário, estou achando bem especial. Estou muito feliz — acrescentou Éder.

Celebração teve bênçãos e trocas de alianças

88 casais participaram da celebração em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Ulisses Castro

A cerimônia começou por volta das 14h, com os discursos das autoridades e a presença de padrinhos e familiares dos noivos. O prefeito Adiló Didomenico aconselhou que os casais tenham tolerância, paciência e companheirismo.

— Sejam companheiros de verdade, se ajudem. Sabemos que há momentos difíceis, mas é por isso que precisamos estar unidos — recomendou.

A celebração ainda teve bênçãos conduzidas pelo pastor Ronaldo Nogueira e pelo Frei Jaime Bettega. Ainda na plateia, os noivos puderam trocar alianças e se beijar. Depois, aos poucos, foram conduzidos pelo tapete vermelho para formalizar a união.

O evento é realizado pela prefeitura, pelo Poder Judiciário e pela União das Associações de Bairros (UAB), com o apoio da Universidade de Caxias do Sul. No ano passado, o sonho do matrimônio foi concretizado para 72 casais.



















