Carro invade residência no bairro São José, em Caxias do Sul 

Veículo envolvido é um Dodge Durango, e caso foi na esquina da Ruben Bento Alves com a Moreira César. Neimar de Cesero / Agência RBS

Um veículo modelo Dodge Durango invadiu uma residência na esquina da Avenida Ruben Bento Alves (Perimetral Norte) com a Moreira César, no bairro São José, na tarde deste domingo (14). O motorista, sem idade informada, não teve ferimentos graves.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista estava sozinho do veículo e, por razões ainda desconhecidas, teria perdido o controle da direção e invadido o pátio da residência. A casa estava vazia no momento do acidente.