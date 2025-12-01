Carnês do IPTU 2026 de Caxias do Sul estarão disponíveis a partir de 10 de dezembro 

Em Caxias do Sul, os carnês do IPTU 2026 estarão disponíveis para acesso da população a partir do dia 10 de dezembro, informa a prefeitura. Os carnês seguem sendo 100% digitais. A novidade é o QRCode para pagamento por pix.
Os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, que terá dois vencimentos: no dia 6 de janeiro, com desconto de até 12%; e no dia 6 de fevereiro, com desconto de até 10%. Quem não pagar o IPTU em cota única, poderá pagar em quatro parcelas com vencimentos nos dias 10 de abril, 11 de maio, 10 de junho e 10 de julho.
A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura, e consta no boleto de IPTU de anos anteriores. Caso o contribuinte não saiba gerar a guia, pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino e solicitar auxílio dos atendentes.
As guias podem ser acessadas no site da prefeitura de Caxias do Sul ou também através do Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul, disponível para download na App Stores e na Play Store.