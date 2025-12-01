Carnês do IPTU 2026 de Caxias do Sul estarão disponíveis a partir de 10 de dezembro 

As guias do IPTU podem ser acessadas também através do Aplicativo Cidadão Online Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, os carnês do IPTU 2026 estarão disponíveis para acesso da população a partir do dia 10 de dezembro, informa a prefeitura. Os carnês seguem sendo 100% digitais. A novidade é o QRCode para pagamento por pix.

Os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, que terá dois vencimentos: no dia 6 de janeiro, com desconto de até 12%; e no dia 6 de fevereiro, com desconto de até 10%. Quem não pagar o IPTU em cota única, poderá pagar em quatro parcelas com vencimentos nos dias 10 de abril, 11 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

A inscrição cadastral do imóvel está disponível para consulta no site da prefeitura, e consta no boleto de IPTU de anos anteriores. Caso o contribuinte não saiba gerar a guia, pode se dirigir ao Tudo Fácil, localizado no Bourbon Shopping San Pelegrino e solicitar auxílio dos atendentes.