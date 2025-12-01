Geral

Serviço
Notícia

Carnês do IPTU 2026 de Caxias do Sul estarão disponíveis a partir de 10 de dezembro 

Contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, que terá dois vencimentos com descontos que variam de 10% a 12%, ou parcelado com o primeiro vencimento em 10 de abril

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS