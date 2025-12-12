Caravana de Natal da Coca-Cola passa neste fim de semana em Caxias do Sul e Farroupilha

Caravana da Coca-Cola passa por Farroupilha e Caxias do Sul no domingo (14). Junior Dias / Divulgação

A Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA passa neste domingo (14) pela Serra. O ponto de partida do comboio na Serra será no Centro de Distribuição da marca em Farroupilha, às 18h, e depois, às 18h30min, chega em Caxias do Sul.

O comboio faz uma parada no Vantajão da Avenida Bruno Segalla, entre 18h30min e 19h30min. A caravana conta com cinco caminhões, que representam cenários como Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal.

Além da presença do casal Noel, o público também poderá acompanhar espetáculos visuais e sensoriais, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Atualmente, são duas comitivas da Caravana de Natal da Coca-Cola percorrendo de forma simultânea 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A projeção é impactar 63 milhões de pessoas.