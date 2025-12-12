Geral

Atração gratuita
Notícia

Caravana de Natal da Coca-Cola passa neste fim de semana em Caxias do Sul e Farroupilha

Até 23 de dezembro e com duas comitivas, comboio realiza rotas simultâneas e passa por 93 municípios do RS, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS