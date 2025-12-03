Camping no Rio das Antas, em Cotiporã, tem entrada de veículos proibida temporariamente

A prefeitura de Cotiporã anunciou nesta quarta-feira (3) que uma área que era usada como camping no Rio das Antas foi temporariamente fechada para a entrada de veículos. A proibição é válida a partir da quinta-feira (4).

A decisão foi embasada após a Polícia Ambiental da Brigada Militar (Patram) e servidores da Secretaria do Meio Ambiente de Cotiporã vistoriarem o local e constatarem irregularidades. A fiscalização foi motivada por denúncias.

Segundo a Patram, uma terraplanagem não autorizada teria sido feita no local, que é uma Área de Preservação Permanente (APP). O espaço, que era usado como camping, também não possuía licenciamento para atividades comerciais.

Dessa forma, a administração embargou temporariamente o espaço. Nesta quinta, pedras serão colocadas na entrada no local, impossibilitando o acesso dos veículos. A entrada no espaço a pé está liberada. Uma placa indicando o embargo da área também será instalada.















