Geral

Infrações ambientais 
Notícia

Camping no Rio das Antas, em Cotiporã, tem entrada de veículos proibida temporariamente

Policiais da Patram e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram no local e constataram irregularidades. Diante disso, espaço foi embargado e fechado para o acesso com automóveis 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS