Geral

Congestionamento
Notícia

Caminhão tomba na RS-122 em Flores da Cunha 

Acidente aconteceu no km 90 da rodovia, próximo à empresa TKA Guindastes. Ninguém ficou ferido. Veículo foi removido e o trecho liberado por volta das 9h15min desta terça-feira

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS