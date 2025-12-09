Caminhão tomba na RS-122 em Flores da Cunha 

Caminhão fez um "L" antes de tombar na pista. Luca Roth / Agencia RBS

Um acidente envolvendo um caminhão Scania G420 causou impactos no trânsito na manhã desta terça-feira (9) no km 90 da RS-122, próximo à empresa TKA Guindastes, na entrada de Flores da Cunha. O veículo fez um “L” na pista — quando o cavalo e a carreta dobram — e parte do reboque acabou se desprendendo e tombando.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o chamado ocorreu por volta das 6h. Ninguém ficou ferido.

O acidente provocou bloqueio parcial da rodovia. No sentido Caxias do Sul–Flores da Cunha, o tráfego foi desviado pela alça de acesso à empresa. Quem transitou no sentido contrário, foi orientado por uma via lateral. A alteração permaneceu até a remoção completa da carreta, que ocorreu perto de 9h15min.

O motorista da Scania relatou que saiu de Caxias do Sul rumo a Araçatuba, no Noroeste de São Paulo, transportando chassis de caminhão, quando perdeu o controle da direção.