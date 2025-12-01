Caminhão da Codeca atinge túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul

Caminhão fazia a coleta orgânica na madrugada desta segunda-feira. Marcos Cardoso / Divulgação

Um caminhão da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) atingiu o túnel de LED instalado na Avenida Júlio de Castilho, no bairro São Pelegrino, na madrugada desta segunda-feira (1º). O caso aconteceu próximo ao cruzamento com a Rua Feijó Júnior, em direção à Coronel Flores, no sentido bairro-centro, em Caxias do Sul.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele fazia a coleta orgânica mecanizada na região central quando aconteceu o acidente. Parte da estrutura de LED ficou danificada. O veículo não teve problemas.

Foi acionada uma equipe da prefeitura para fazer a liberação do veículo, que ocorreu às 8h45min. No entanto, o trânsito permanece bloqueado.

Em nota (confira na íntegra abaixo), a prefeitura de Caxias do Sul informou que, antes da conclusão da instalação do túnel de LED, a equipe da Codeca esteve presente avaliando e planejando em conjunto a altura da estrutura. Agora, os contêineres foram remanejados, pois já havia se identificado que a rede de energia na quadra da Feijó Júnior é mais baixa.

O que diz a prefeitura

A Secretaria de Gestão Urbana informa que, antes da conclusão do túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos, a equipe da Codeca esteve presente avaliando e planejando em conjunto a altura da estrutura. Conteineres foram remanejados, porque já havia se identificado que a rede de energia na quadra da Feijó Jr. é mais baixa que as demais quadras. O caso de hoje foi um problema pontual com este veículo. Tanto que até o momento, desde o início do Brilha Caxias em 18 de novembro, a coleta ocorreu normalmente em toda Avenida Júlio. O Setor de Iluminação da SMGU já entrou com projeto junto à RGE para que se possa readequar (subir) a rede para que incidentes como este não voltem a ocorrer.

O que diz a Codeca

Um caminhão da coleta mecanizada (contêineres) de resíduos orgânicos ficou preso na estrutura metálica instalada na Avenida Júlio de Castilhos, na esquina com a Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino, pouco depois das 8h desta segunda-feira (01/12). A retirada está sendo providenciada com apoio do Consórcio Luz de Caxias do Sul.